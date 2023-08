Le phénomène Lotte Kopecky, véritable équilibriste entre la piste et la route : “Le seul risque, c’est la chute”

Déjà considérée comme la tête d’affiche de la délégation féminine belge avec ses exploits sur les routes françaises, la Belge s’avance sur les Mondiaux de Glasgow avec des ambitions dorées. Pour la course en ligne des femmes élites, évidemment. Mais aussi pour la piste, son autre discipline de prédilection.

Quadruple championne du monde (américaine en 2017 et 2022, course aux points en 2021, élimination en 2022) et quadruple championne d’Europe (américaine en 2016, course aux points en 2022, élimination en 2022 et 2023), Kopecky s’engagera dimanche sur le vélodrome Chris Hoy de Glasgow pour la course à élimination. Elle enchaînera avec la course aux points, mardi, puis l’omnium, mercredi. Un sacré programme avant la course en ligne sur route du dimanche 13 août. Et ce, même si la Belge de 27 ans a enlevé la course à l’américaine (prévue lundi) de ses objectifs.

Un exercice d’équilibriste

Reste que ces allers-retours entre la route et la piste demandent une adaptation physique et mentale, à laquelle Kopecky s’est habituée ces dernières années. À l’image d’un Mark Cavendish il y a quelques années ou de Filippo Ganna (qui a renoncé à la course en ligne sur route des élites hommes pour se concentrer sur la poursuite, avant de prendre part au contre-la-montre).

En Belgique, l’une des coureuses les plus habituées à cet exercice d’équilibriste entre les deux disciplines se nomme Jolien D’Hoore. Championne de Belgique sur route à quatre reprises (2012, 2014, 2015, 2017), elle a également été championne d’Europe et du monde à la course à l’américaine (2016 et 2017). “La transition entre les deux disciplines n’est pas si difficile quand on est en forme comme Lotte l’est en ce moment, explique la Gantoise. Après un ou deux entraînements, elle va rapidement retrouver le rythme de la piste et je dirais même que c’est un avantage d’avoir le rythme de la route dans les jambes. Pour le corps et l’esprit, c’est également appréciable de pratiquer une autre discipline. La principale différence entre route et piste, c’est simplement la durée de l’effort. Sur route, c’est environ trois ou quatre heures tandis que sur la piste, l’effort est d’environ une demi-heure. Ce sont l’explosivité et la vitesse maximale qui comptent.”

Deux qualités qui seront également très importantes pour la course en ligne des élites femmes du dimanche stress, au vu du circuit taillé pour les puncheuses. “La piste aide à être performant sur route et inversement. J’ai toujours apprécié cette combinaison et Lotte aussi”, termine Jolien D’Hoore.

Assez de temps pour récupérer et faire le switch

La fatigue de la piste ne risque-t-elle pas de jouer des tours à Kopecky en termes de fraîcheur pour la course en ligne ? “Non”, répond Jean-Luc Vandenbroucke, médaillé de bronze de poursuite à Barcelone en 1984 et qui avait participé à la course en ligne qui avait sacré Claudy Criquielion… moins de 48 heures plus tard. “Et j’avais abandonné complètement cuit à la mi-course, sous une chaleur éprouvante, se souvient-il. Mais pour Kopecky, le timing est meilleur : elle pourra profiter de jeudi, vendredi et samedi pour récupérer de la piste et se préparer pour la route.”

Le principal risque auquel Kopecky se heurte est finalement la chute. “C’est une coureuse extrêmement habile sur un vélo. Elle est pistière avant d’être routière, continue notre consultant. Lors du Tour féminin, elle était constamment dans les dix premières positions du peloton. Cette qualité lui sert également sur la piste mais on n’est jamais à l’abri d’une chute d’une autre concurrente qu’on ne peut éviter.”

Ce qui serait évidemment très dommage vu la forme et les ambitions de Kopecky, dont le Tour de France n’a fait qu’augmenter sa popularité déjà énorme en Flandre. Mais aussi en Wallonie. “Lors de sa victoire au Tour des Flandres, je me souviens qu’elle avait été au moins aussi applaudie que Van Aert, termine Vandenbroucke. Donc la pression, elle y est habituée.” Quelle que soit la couleur de l’objectif.

Kopecky en pistière. ©BELGA