Le Tarmac SL8, la nouvelle arme de Remco Evenepoel pour les Mondiaux de Glasgow : “Le vélo le plus rapide du monde”

S’il ressemble à la version précédente, le SL7, la nouvelle arme de Remco dispose d’un tube de direction allongé, similaire à celui du Cannondale SystemSix. Specialized annonce 33 % d’amélioration dans le rapport rigidité/poids et 6 % pour le confort.

”Rien n’est plus rapide que le Tarmac SL8 grâce à une combinaison d’aérodynamisme, léger et une qualité de conduite auparavant considérée comme impossible. Après huit générations et plus de deux décennies de développement, c’est le Tarmac le plus rapide de tous les temps – c’est le vélo de course le plus rapide du monde”, explique le manufacturier américain dans un document technique.

Le groupe utilisé, lui, est un Shimano Dura-Ace Di2 R9200, pour les initiés. Avec un plateau de 54 dents à l’avant de et 40 à l’arrière. Le vélo du Brabançon est également équipé du nouveau cockpit intégré, le Royal Rapid, lancé en juin. Reste à savoir si ce matériel flambant neuf va permettre au Belge de remporter un deuxième titre mondial.

GLASGOW, UNITED KINGDOM - AUGUST 04 : Evenepoel Remco (BEL) men road cycling elite prior to the 2023 UCI World Championships Cycling Glasgow on August 4, 2023 in Glasgow, United Kingdom, 4/08/2023 ( Photo by Gregory Van Gansen / Photo News ©GVG

GLASGOW, UNITED KINGDOM - AUGUST 03 : illustration image showing Evenepoel Remco (BEL) his bike prior to the 2023 UCI World Championships Cycling Glasgow on August 3, 2023 in Glasgow, United Kingdom, 03/08/2023 ( Photo by Gregory Van Gansen / Photo News ©GVG