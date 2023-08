Mondiaux de cyclisme 2023 : les supporters belges sont nombreux à Glasgow, où le vélo n’est pas le sport roi

Avec quelques amis passionnés de vélo, il passe le week-end en Ecosse et compte bien encourager l’armada belge de toutes ses forces. “On a déjà eu l’occasion de voir les coureurs lors de la reconnaissance du parcours, vendredi. Remco, par exemple, était très détendu et nous a parlé alors qu’il roulait. On a également félicité van Aert pour sa paternité et il a répondu par un sourire.”

Les Belges sont nombreux à Glasgow. ©DR

”Eddy, Eddy Merck”

Mais ce groupe de Liégeois n’est pas le seul à avoir fait le déplacement. En déambulant dans Glasgow samedi, la langue la plus parlée autour du circuit était probablement le flamand. Nous avons également croisé un groupe de Wanzois, repérables à des centaines de mètres avec leurs maillots de l’équipe belge, leur drapeau et leur… enceinte Bluetooth qui passe des chansons dédiées à Eddy Merckx. Ils se sont déjà fait une réputation en chantant “Eddy, Eddy Merckx” à tout va dans les rues du Mondial. Éclats de rire garantis.

”Pour moi, c’est seulement la deuxième fois après Louvain que j’ai la chance de vivre un championnat du monde mais on a une génération exceptionnelle et je n’avais pas envie de rater cela”, précise Jérôme Ochelen, avec sa casquette de vélo relevée sur la tête. “On espère vivre une grande course ce dimanche.”

Leur favori ? Wout van Aert. Ils espèrent le voir lever les bras ce dimanche sur le coup de 16h30, heure locale. “Mais il faudra se méfier de van der Poel et de Pedersen”. Ce dernier peut également compter sur un public venu nombreux. On connaît la ferveur de Danois pour le vélo, qui a été mise en avant l’an dernier lors du grand départ du Tour de France. Et ce n’était pas une one-shot. Les fans du Danemark sont également très nombreux à Glasgow et ils ont d’ailleurs pu célébrer une médaille d’or, samedi, avec la victoire d’Albert Philipsen chez les juniors.

Les locaux préfèrent le Celtic et le rugby

Et les Écossais ? Disons que le cyclisme n’est pas le sport qui les fait les plus vibrer, pour rester mesurés. Ce samedi, ils étaient bien plus intéressés par le premier match de la saison du Celtic (victoire 4-2 contre Ross County devant 65 000 personnes habillées de vert et de blanc) que par les évènements des Mondiaux UCI. Cela fait une semaine que nous sommes présents en Écosse et on ne peut pas dire que ce soit le pays du vélo. C’est à peine si certains restaurateurs et tenanciers de café du centre-ville sont au courant qu’une course se déroule dans Glasgow.

Dans la plupart des pubs, il y a pourtant une télévision. Elle montre le football (commenté, mais sans image), le rugby (l’Écosse affrontait la France samedi) ou ce sport qui ressemble à du hockey sur gazon, disputé sur un terrain de football. Mais pour voir du vélo, il faut s’installer le long du parcours où prendre place dans la fan zone. Qui sera noire-jaune-rouge ce dimanche.