Le Brabançon avait calmé le jeu il y a quelques jours, qualifiant ces rumeurs de “conneries”. Mais son père, Patrick, a relancé le débat dans notre longue interview de ce samedi, en affirmant qu’il ne pouvait pas assurer que son fils serait toujours à la Soudal-Quick Step la saison prochaine.

Patrick Lefevere a ensuite répondu que “la famille Evenepoel ferait bien d’accorder ses violons”, ne cachant pas sa déception à la découverte des propos du père (et manager) de son leader.

Remco Evenepoel ne pouvait pas y échapper : il a été interrogé sur cette polémique au départ de la course en ligne des championnats du monde, ce dimanche, à Edimbourg. “Je trouve que mon père et Patrick feraient mieux de se taire. Et me laisser faire, car je sais ce qui est bien pour moi et ce qui ne l’est pas”, lâchait-il au micro de Sporza. Ou comment rappeler en deux petites phrases que le seul vrai patron, c’est lui.

Également interrogé sur la défense de son titre mondial, Remco a affirmé que la tactique belge avait été peaufinée ce samedi. “Nous serons plus forts ensemble que seuls. Si la grande bagarre se déclenche tôt, ce sera à notre avantage.”