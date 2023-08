La question qu'on se pose après le Mondial de cyclisme sur route : la Belgique a-t-elle bien joué le coup tactiquement ?

Un début de course maitrisé

En prenant rapidement la chasse de à son compte, la Belgique a mis à contribution son “neuvième homme”, privilège de l’équipe du champion du monde en titre, pour maintenir les neuf échappés matinaux à portée de fusil. Rien de plus normal au vu du statut des hommes de Vanthourenhout, qui ont tout de même vu Frison recevoir l’aide d'un Slovène et d'un Français.

Au deuxième départ, après la longue interruption au pied de Crow Road, les Belges ont même mis la pression à certains adversaires mal positionnés en repartant sur les chapeaux de roues. Les Pays-Bas de Mathieu van der Poel ont ainsi dû boucher un trou laissé par leur leader, brièvement piégé. Jusque-là, nos compatriotes étaient en position dominante.

Trop de passivité à l’entrée du circuit

À l’approche du circuit final, les Belges se sont laissés déborder par d’autres nations. Le Danemark, discret jusque-là, a fait du “tableau noir” en faisant ce dont tous les sélectionneurs rêvaient : placer leurs leaders en tête de peloton dans les premiers virages et les premières bosses, les mettant dans un fauteuil tout en imprimant un train soutenu qui étirait le peloton et coûtait de l’énergie aux adversaires les moins bien placés. Comme un certain Remco Evenepoel, qui ne fut pas toujours le plus à l’aise dans la guerre de placement et dans l’enchaînement des virages.

Rapidement, certains outsiders se découvraient. On a ainsi vu des attaques de Skjelmose ou Rota à plus de 120 kilomètres de l’arrivée. On aurait aimé voir des Belges accompagner ces mouvements de course pour mettre les nations plus faibles dos au mur. Au lieu de cela, des garçons comme Stuyven et Benoot sont restés “au chaud”, pendant que Campenarts et un excellent Van Hooydonck prenaient la poursuite à leur compte. Une aubaine pour des coureurs moins bien entourés comme Van der Poel et Pogacar, qui pouvaient se laisser emmener.

Des petites erreurs excusables

Dans les cinq ou six derniers tours, on a parfois vu des petits loupés côté belge. Comme lorsque Van Aert demandait à Benoot et Van Hooydonck de faire un train d’enfer au pied d’une bosse pour étirer le peloton alors que le favori le moins bien placé était Evenepoel. Dans la foulée, on a vu Van Aert collaborer avec une échappée en tête de course pendant qu’Evenepoel faisait le forcing pour boucher le trou sur ce même groupe.

Des petites erreurs qui s’expliquent par l’absence d’oreillettes et la difficulté d’avoir une vue d’ensemble sur la situation de course à l’instant T. Il y a aussi eu de bonnes choses comme des attaques d’Evenepoel qui ont poussé Pogacar et Pedersen à faire des efforts, et un contre de Van Aert dès que le regroupement fut opéré. Malheureusement, c’est le moment qu’a choisi la pluie pour faire son apparition, mettant un peu plus encore Evenepoel en difficulté sur son placement. Bettiol sentait le bon coup et profitait d’un temps mort pour s’isoler en tête, piégeant les Belges qui devaient à nouveau passer sur la défensive et assumer le poids de la course. Mettant ainsi leur force collective au service de tout le peloton plutôt que de s'en servir pour titiller Pogacar ou Van der Poel, qui étaient esseulés.

Des trois Mondiaux courus sous Vanthourenhout, la Belgique a gagné celui lors duquel elle fut la plus offensive. Il n'y a pas de regrets à avoir concernant Louvain et Glasgow, tant Alaphilippe (en 2021) et Van der Poel (ce dimanche) étaient intouchables, mais il vaudrait mieux se montrer plus juste lors des deux grands rendez-vous de 2024.