Sven Vanthourenhout après les championnats du monde de cyclisme : “Aucun regret d’avoir sélectionné Philipsen !”

”En cyclisme, il n’y a que la première qui compte, mais le plus fort a tout simplement gagné ce dimanche, cela ne fait pas le moindre doute, jugeait le coach de Belgian Cycling. Nous avions clairement le souhait de rouler à l’avant afin d’éviter les problèmes sur un circuit local que nous savions piégeux et où le moindre ennui pouvait être lourd de conséquences. Frison, Lampaert et Campenaerts ont été essentiels dans cette mission avant que Van Hooydonck, Stuyven et Benoot ne prennent le relais et abattent, eux aussi, un gros boulot. Je sais que beaucoup de gens vont souligner que Wout repart encore une fois avec une médaille d’argent, mais je trouve la motivation qu’il a conservée pour aller chercher cette deuxième place admirable ! S’incliner face à Mathieu van der Poel n’a rien d’une honte…”

guillement "Après la première boucle, je décomptais déjà les tours..."

La seule déception dans le clan belge tenait peut-être à l’abandon de Jasper Philipsen, lâché du groupe des favoris à une centaine de kilomètres de l’arrivée. “C’était son tout premier Mondial chez les pros et cela demeure une course très particulière, continuait Vanthourenhout. On savait que cela serait difficile pour lui, mais je n’ai aucun regret de l’avoir sélectionné. Ce Mondial restera dans l’esprit de tous ceux qui l’ont disputé je crois, tant il a été exigeant. Quand Pogacar dit qu’il s’agit de l’une des courses les plus difficiles de sa carrière…”

Un sentiment que Tiesj Benoot synthétisait en une réflexion. “J’ai commencé à décompter les tours après avoir parcouru la première boucle sur le circuit de Glasgow !”