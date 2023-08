Parce que le spectacle offert par les coureurs a été tout simplement époustouflant. À l’exception de la petite heure de course durant laquelle la course a été neutralisée à cause de manifestants qui s’étaient collé les mains au bitume, on ne s’est pas ennuyé une seconde en plus de six heures, ce dimanche. On avait tout entendu en préface de ces Mondiaux pour préfacer la course : critérium, cyclocross ou Tour des Flandres version écossaise. Finalement, la définition qui convenait le mieux à ce dimanche après-midi est peut-être le Mondiaux du feu d’artifice, tellement ça explosait de partout. Devant, avec des attaques successives venues tour à tour des cadors du cyclisme mondial. Et derrière, lorsqu’on voyait un à un des coureurs de classe mondiale abandonner, à bout de forces.

Au terme d’une course aussi épique ne pouvait sortir que le nom d’un champion d’exception. Et Mathieu van der Poel en est un. La chute, finalement sans conséquence, du Néerlandais a encore rendu les choses plus dramaturgiques. Et le podium de rêve composé du Belge Wout van Aert, encore deuxième, et Tadej Pogacar traduit bien à quel point il fallait être fort pour l’emporter.

Ce qui traduisait cela aussi, c’est la tête des coureurs au sortir de la course. Ou du moins des 51 coureurs qui ont terminé car il y a eu… 144 abandons. Les visages étaient meurtris de saleté et de sueur mais aussi surtout de fatigue. Intense. Pour beaucoup, c’était la course la plus difficile de l’année, avec Paris-Roubaix. Et ce n’est pas un hasard si le gagnant est le même : Mathieu van der Poel.