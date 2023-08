C’est autour de Stirling, une ville située entre Edimbourg et Glasgow, que se disputera ce contre-la-montre de… 48 kilomètres. Une distance que les coureurs n’avaient plus eue à affronter depuis 2019 et le mondial d’Harrogate (54 kilomètres), lorsque Rohan Dennis avait devancé Remco Evenepoel et Filippo Ganna.

Un parcours roulant

URelativement roulant (265 mètres de dénivelé positif), le parcours est parsemé de quelques faux plats et d’une arrivée en bosse, sur les petits pavés de ville du centre de Stirling. Les 800 derniers mètres pourraient permettre de creuser quelques écarts mais rien ne sera insurmontable pour les purs rouleurs comme Stefan Küng ou Filippo Ganna, qui seront les deux principaux adversaires des Belges.

Fort d’une encourageante 5e place sur la course en ligne, et d’une belle victoire sur le premier chrono du Tour de Suisse, Küng espère enfin conquérir un grand succès, après avoir été privé du maillot arc-en-ciel par la comète Tobias Foss, pour trois petites secondes, l’année dernière.

De son côté, Ganna espère reconquérir une tunique arc-en-ciel qui était sienne après ses victoires à Bruges (2021) et Imola (2020). Mais l’Italien pourra-t-il combiner la piste et la route avec succès ? Sacré champion du monde de la poursuite individuelle ce dimanche, l’Italien devra cette fois briller sur une distance… douze fois plus longue. Pour son dernier contre-la-montre en date, le double champion du monde de la discipline n’avait pas tellement rassuré lors du Tour de Wallonie, devançant ses équipiers Tarling et Swift pour 8 et 30 secondes à peine sur un parcours de 33 kilomètres.

Joshua Tarling, justement, sera l’un des principaux outsiders dans la course au podium. La pépite de 19 ans à peine affiche des mensurations proches de celles de Ganna : 1m94 pour 78 kilos. Sa première saison chez les professionnels est plus que prometteuse avec un titre de champion de Grande-Bretagne de l’effort solitaire et une deuxième place derrière Mads Pedersen dans le chrono de l’Etoile de Bessèges. Reste à savoir s’il digérera les 48 kilomètres au vu de son manque d’expérience à ce niveau.

Citons encore Mattia Cattaneo, net vainqueur du contre-la-montre du Tour de Pologne la semaine dernière, Tobias Foss, même s’il n’a jamais été à la hauteur de son maillot arc-en-ciel cette saison, Geraint Thomas, Tadej Pogacar et Rohan Dennis qui espère surprendre pour son dernier championnat du monde, lui qui fut sacré en 2019 et 2018.

La pluie en adversaire de Remco Evenepoel?

Enfin, le dernier adversaire des Belges et en particulier de Remco Evenepoel pourrait être… la pluie. Les prévisions actuelles annoncent que les coureurs y échapperont mais la météo écossaise est plutôt changeante et quand on sait que le Brabançon est tombé sur les routes mouillées du championnat de Belgique, offrant le titre à Wout van Aert, on imagine aisément qu’il croise les doigts pour un chrono par temps sec, ce vendredi.