David Millar évoque les excès de Frank Vandenbroucke : “Son décès tragique ne m’a pas du tout surpris”

Suspendu entre 2004 et 2006 pour avoir utilisé de l’EPO, David Millar a été l’équipier de Frank Vandenbroucke durant une saison, en 1999-2000. Et les deux hommes, alors tous deux leaders de l’équipe Cofidis, n’étaient pas vraiment proches. “J’ai de bons souvenirs de Frank, un gars intelligent et charismatique mais je n’ai jamais fait la fête avec lui. Lorsqu’on était équipiers, j’ai demandé à être mis sur un autre programme que lui pour ne pas le croiser, explique Millar. Ce n’était pas contre Frank mais il traînait avec une bande que je n’appréciais pas, avec notamment Philippe Gaumont qui était un monstre. J’essayais donc de garder mes distances avec ces fréquentations. J’étais opposé à leur manière de voir les choses, avec l’utilisation de Stilnox (un puissant somnifère qui était utilisé pour favoriser la récupération mais qui fait perdre la tête à fort usage), de pot belge ou d’alcool. J’avais peur de tomber dans ces travers, ce qui m’est arrivé par après. Tout le monde savait que ça finirait mal pour Frank car ce cocktail faisait des dommages au niveau psychologique. Mais personne ne faisait rien car Frank gagnait des courses.”