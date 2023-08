Graeme Obree, l’Écossais qui battit le record de l’heure sur une machine à laver

Un record historique

Pendant que le Tour de France vit au gré des exploits de Miguel Indurain, Graeme Obree s’élance pour sa première tentative de record le 16 juillet 1993 à Hamar en Norvège. Au dernier moment, son manager, peu convaincu par le vélo brinquebalant de son meilleur ami et coureur, lui propose d’utiliser une copie conforme qu’il a fait fabriquer par un spécialiste. Graeme Obree accepte. Mais son premier essai se révèle infructueux pour quelques centaines de mètres seulement. Cet échec ne désarçonne pas le revanchard britannique qui décide de retenter sa chance dès le lendemain matin, lui qui a loué le vélodrome scandinave 24 heures durant. Mais cette fois-ci, il compte bien utiliser son authentique machine, celle qu’il a conçue de son propre chef. 60 minutes plus tard, sous les yeux de Francesco Moser, il devient le nouveau détenteur du record du monde de l’heure. Un court instant seulement, car six jours plus tard, Chris Boardman, son rival britannique, efface sa marque à Bordeaux.

Emporté dans son bel élan, il s’attaque aux mondiaux de cyclisme sur piste qui ont lieu sur la terre de son exploit à Hamar, le mois suivant. Toujours avec son même vélo, Il devient champion du monde de poursuite et prend au passage sa revanche sur Chris Boardman qu’il bat en demi-finale. En 1994, il s’octroie de nouveau le record du monde de l’heure, mais l’UCI se penche sur son cas. Sa position révolutionnaire sur le vélo, en forme d’œuf, dérange les hautes instances qui la jugent non conforme. Ses records deviennent, alors, gommés des livres d’histoire. “En 1993, les mentalités étaient fermées. On n’acceptait pas facilement les évolutions techniques ou matérielles. Même les vêtements portés par les coureurs ne bougeaient pas. On portait encore les mêmes qu’Eddy Merckx !” s’exclamait le Britannique pour Sport Vélo en 2013.

Un passage sur la route désastreux

Ses performances majuscules sur la piste ne laissent pas insensibles les directeurs sportifs du peloton mondial de l’époque. Guy Mollet, manager de l’équipe française Le Groupement, le signe en septembre 1994. Mais son aventure tourne court. En janvier 1995, à l’aube de la saison, il est renvoyé de l’escouade hexagonale. “Obree ne nous a même pas appelés. […] Notre stage a commencé dimanche dernier. […] Il s’agit d’une faute grave !” lance le Français à Libération. Si la justification de l’encadrant tricolore s’entend, Graeme Obree, lui, fait des aveux bien plus sombres 18 ans plus tard pour le magazine Sport Vélo : “Je faisais tout pour aller le plus vite possible grâce à mon vélo et non par des substances illicites. J’ai pu m’en apercevoir quand je suis arrivé dans mon équipe française, Le Groupement, en janvier 1995. On me disait que c’était normal de le faire. Que tous le faisaient dans le peloton. Seulement, j’ai dit non et je n’ai pas voulu suivre le mouvement. Et, quand j’ai eu le malheur de manquer un rendez-vous avec l’équipe, on en a profité pour me mettre à l’écart.”

Cet épisode a amorcé le début d’une vie plus sombre pour l’Écossais volant.

“Il n’y avait pas de place pour moi dans le cyclisme moderne”

Son titre de champion de Grande-Bretagne de contre-la-montre en 1997 restera comme son seul grand fait d’armes sur l’asphalte. Une parenthèse enchantée au milieu de ses mésaventures dans le peloton mondial. Graeme Obree, l’ingénieux authentique, était, finalement, un homme perdu dans le grand monde turbulent de la petite reine.

”Il n’y avait pas de place pour moi dans le cyclisme moderne”, se souvenait l’Écossais volant, pour Sport Vélo en 2013. Ce mal-être dans l’environnement sans scrupule du vélo des années 90’l’a conduit à la dépression puis à la première de ses trois tentatives de suicide. Les deux autres étaient liées à son orientation sexuelle. Comme il le révélait lors de son coming out poignant et désarmant en 2011 : “J’ai grandi avec l’idée qu’il valait mieux être mort que gay. Je dois avoir su que j’étais gay, mais c’était tellement inacceptable.” Heureusement son après-carrière, elle, a été plus réjouissante. Le Britannique a notamment été l’auteur d’une autobiographie savamment intitulé “The Flying Scotsman” qui a ensuite été adaptée sur le Grand Écran.

S’il a pris sa retraite en 2009, Graeme Obree n’en a pour autant pas décroché les pieds des pédales après sa carrière. En 2013, sur les routes du Nevada, il a battu un nouveau record. Celui de vitesse en ligne droite sur un vélo mû par l’homme avec une pointe à plus de 90 km/h (91). Un énième exploit pour l’homme de 48 ans alors. En 2016, la marque écossaise spécialisée en vêtements de vélo, Endura Sport, est venue frapper à sa porte pour qu’il devienne leur ambassadeur. “Si vous êtes heureux aujourd’hui avec ce que vous possédez, pourquoi seriez-vous malheureux demain ?” questionnait Graeme Obree pour la marque écossaise dont il est toujours l’égérie. Débarrassé de ses vieux démons, le Britannique semble désormais couler une vie plus calme et plus sereine comme en attestent ses récentes déclarations. Loin des tumultes parfois asphyxiants du monde du cyclisme auquel il n’a jamais semblé parer.