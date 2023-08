Joop Zoetemelk n’est plus le dernier Néerlandais champion du monde : “J’ai trinqué à la santé de Mathieu !”

”Vous avouerez qu’il était tout de même temps qu’un coureur néerlandais parvienne à inscrire son nom au palmarès, a ainsi commenté Zoetemelk dans un sourire au journal néerlandais De Telegraaf. On a assisté à une course absolument fantastique, j’ai adoré les cent kilomètres de bataille que les coureurs nous ont offerts. Certains jugeront sans doute que le tracé n’était pas digne d’un Mondial, mais pour des spécialistes de la technique comme Mathieu ou Wout van Aert, c’était absolument parfait.”

Celui qui s’est aussi imposé sur la Flèche wallonne (1976) a toutefois avoué avoir tremblé en voyant MVDP goûter au bitume gras de la cité écossaise à seize kilomètres du but. “J’ai moi-même connu ce genre d’incident sur le Tour de France que j’ai remporté. La première chose que vous vous demandez après une telle chute, c’est à quel point vous êtes touché et si vos blessures sont graves. Mais j’ai vu à son allure et à la manière avec laquelle il se relevait que Mathieu n’avait pas trop mal. Il y a ensuite la question des dégâts matériel. Mais sur ce plan non plus il n’y avait pas trop de casse. Quand vous êtes en lice pour une victoire de cette envergure, vous êtes un peu en pilotage automatique dans votre tête, et la première chose à laquelle vous pensez, c’est de remonter sur votre vélo pour reprendre la route au plus vite.”

guillement Quand il se met quelque chose en tête, Mathieu le réussit tout de même très souvent!"

Joop Zoetemelk n’a toutefois pas attendu ce parallélisme du destin pour tomber sous le charme de Mathieu van der Poel. “Ce que j’aime beaucoup chez lui, c’est que quand il se met quelque chose en tête, il le réussit tout de même très souvent et n’abandonne pas avant d’y être arrivé. Ses précédentes expériences parfois difficiles (NdlR : affaire de l’hotelgate l’année dernière, fringale à Harrogate en 2019) ne l’ont pas découragé dans sa quête d’un maillot arc-en-ciel qu’il mérite amplement. Réussir cela la même saison que des victoires sur Milan-Sanremo et Paris-Roubaix, c’est vraiment très fort ! Comme j’ai toujours une bouteille de champagne au frais à la maison au cas où, j’ai trinqué à la santé de Mathieu van der Poel dimanche soir !”

Reste maintenant à trouver un successeur au palmarès du Tour de France…