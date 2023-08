Kopecky au-dessus du Lot (te) et en or lors de la course aux points : “Je me suis même économisée sur la fin”

Mais novice, c’est tout ce que Lotte Kopecky n’est pas. La Belge de 27 ans l’a prouvé en remportant sa deuxième médaille d’or des championnats du monde, après celle acquise lors de l’élimination, mercredi soir. Durant la course aux points, la native de Rumst n’a jamais paniqué. Pas même lorsqu’un petit groupe s’est détaché pour lui prendre un tour (équivalent à un bonus de 20 points).

Après avoir déjà fait le plein lors des deux premiers sprints, Kopecky a laissé l’histoire de la course s’écrire (un peu) sans elle jusqu’à cette accélération phénoménale à 55 tours du but qui lui a permis de mettre tout le monde d’accord, de prendre un tour sur la plupart de ses concurrentes et de prendre un avantage conséquent. Une remise de pendules à l’heure en bonne et due forme. On connaissait alors déjà la gagnante.

Car pour le reste, la course de la Belge peut se résumer en un mot : maîtrise. Et l’Australienne Baker en a fait les frais, en étant marquée à la culotte alors qu’elle était la seule à pouvoir rivaliser avec la supériorité de Kopecky. Tellement en gestion, la deuxième du dernier Tour de France n’a même pas eu besoin de remporter le dernier des dix sprints (dont les points sont doublés) pour s’imposer, avec 39 points. Au-dessus du lot, très clairement. Au-dessus du Lotte, oserait-on même.

Déjà concentrée sur l’omnium et la route

”J’ai bien lu la course et j’ai choisi le bon moment pour placer mes attaques, résumait Kopecky après la course. J’ai même eu la possibilité de m’économiser en fin de course”, souriait-elle, rappelant par la même occasion des deux prochains gros objectifs : l’omnium, ce mercredi, mais aussi et surtout la course en ligne des élites dames, dimanche, dont elle sera la grandissime favorite.

”Je suis allé reconnaître le parcours plusieurs fois et ce sera une course très difficile. Sans doute la plus difficile que certaines filles n’auront jamais couru. J’aurai suffisamment récupéré”, assène-t-elle avec certitude, forte de son nouveau statut de star quasiment mondiale. Un statut qui ne doit rien au hasard. “Je m’entraîne pour cela depuis plusieurs années et j’en récolte aujourd’hui les fruits”, termine celle qui est plus que jamais la grande favorite pour le titre de sportive de l’année, alors que sa moisson n’est (peut-être) pas terminée.