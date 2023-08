Alec Segaert assume son statut de favori pour le contre-la-montre Espoirs des Mondiaux 2023: “Oui, je vise l’or”

L’année dernière, il avait remporté la médaille d’argent à Wollongong, en Australie. Cette année, il a déjà impressionné chez les Elites avec des deuxièmes places dans le contre-la-montre et la course sur route du championnat de Belgique. “J’en ai fait un objectif très important”, déclare-t-il lundi lors du point de presse à l’hôtel de l’équipe belge.

”Je tiens toujours à décrocher ce titre mondial, j’ai vraiment travaillé dans ce sens”, précise Segaert. “Un titre mondial est un titre mondial, même si je roule déjà régulièrement avec les pros. J’en rêve depuis longtemps. Dans ma tête, je ne suis pas encore un pro à part entière, je fais encore beaucoup de courses Espoirs, ce qui était d’ailleurs prévu pour cette année. J’ai déjà participé à plus de courses professionnelles que prévu, mais il est toujours important pour mon développement de rouler avec les Espoirs. Je peux y disputer plus de finales et me battre pour des victoires. Je ne veux pas perdre ce sentiment. Il est préférable de ne pas entrer trop tôt complètement dans le peloton professionnel.”

Pour le grand public, Alec Segaert est le grand favori du contre-la-montre Espoirs. Le vainqueur de l’année dernière, le Norvégien Sören Waerenskjold, roule cette année avec les pros, tout comme le Britannique Joshua Tarling. “J’ai déjà vu plusieurs listes, où j’étais à chaque fois le favori”, avoue Segaert. “Tarling aurait pu être mon plus grand concurrent, mais il roule avec les pros. À part cela, il y a cinq gars ici qui ont terminé dans les dix premiers à Wollongong l’an dernier. Il faudra donc rester vigilant”.

Le Belge a effectué une première reconnaissance du parcours du contre-la-montre dimanche. “En raison de travaux, nous avons dû faire un détour. Aujourd’hui (mardi), nous pourrons en principe le reconnaître complètement.”

”C’est un circuit honnête, avec beaucoup de lignes droites”, explique-t-il. “Le verdict ne mentira pas. La pluie n’aura pas non plus un impact très important. D’ailleurs, les prévisions météorologiques indiquent actuellement un temps sec. C’est un long parcours de 36 kilomètres. Il y a quelques dénivelés en cours de route, mais c’est surtout la montée vers l’arrivée qui est difficile. Avec mon frère, comme toujours, j’ai élaboré un plan sur mesure. C’est vraiment un plus. La préparation s’est bien déroulée. Je suis prêt.”