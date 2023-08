Championnat du monde sur piste : Kopecky encore médaillée : ça promet pour dimanche !

Et cela n’a pas changé ce mercredi soir. Après être bien rentrée dans l’épreuve avec une sixième place au scratch, elle a semblé paralysée dans la temporace, qu’elle a terminée à la dix-neuvième place, n’y prenant aucun point. C’est là qu’elle a perdu ses chances d’une troisième médaille d’or sur ces Mondiaux. Elle a ensuite bien rectifié le tir en remportant l’élimination avec une attaque au culot dans le final, quand elles n’étaient plus que quatre sur la piste. Mais cela n’a pas été suffisant pour revenir sur l’Américaine Jennifer Valente, qui décroche l’or à nouveau, malgré un solide final de la Belge dans la course aux points, l’ultime manche. Avec sa troisième place dans la dernière compétition, elle a pu remonter au troisième rang du classement final de cet omnium et décrocher une nouvelle médaille sur ces Mondiaux, sa troisième et la cinquième de la délégation belge sur piste après celle de Tuur Dens (scratch) et de Fabio Van den Bossche (course aux points).

Pour une moisson qui pourrait ne pas être terminée : avec la forme qu’elle a encore affichée ce mercredi soir, elle visera l’or, dimanche, sur la route.