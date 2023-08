Championnats du monde de cyclisme : van der Poel va finalement faire l’impasse sur le short-track

Il préfère donc se remettre pleinement en vue du Mondial de mountain-bike de samedi. Où il pourrait réaliser l’incroyable triplé arc-en-ciel la même année cyclo-cross-route-VTT. “Il n’a cependant plus roulé depuis longtemps sur des épreuves VTT”, analyse Brice Scholtes, directeur technique de la Fédération Cyclisme Wallonie-Bruxelles et à la tête de l’équipe BH Wallonia MTB Team. “Mais avec lui, on ne sait jamais ! Il faut aussi savoir qu’il dispute cette épreuve avec également l’objectif d’obtenir une qualification pour les Jeux olympiques de Paris.” Pour l’instant, les Pays-Bas ne sont que… 30es du ranking olympique au niveau du VTT.

Le short-track, une... courte et intense épreuve de 20 minutes.

Il n’y aura donc pas de Néerlandais volant ce jeudi sur le short-track. Mais c’est quoi, le short-track ? “C’est une épreuve courte, de vingt minutes, sur un petit circuit, souvent moins technique et plus large qu’en cross-country, ce qui permet des dépassements, termine Brice Scholtes. C’est un peu comme un critérium sur la route. On ne sait pas trop qui va gagner avant la fin. C’est très intense au niveau des pulsations.”

Depuis son introduction sur les manches de la Coupe du monde, le vendredi, cette épreuve, avec son classement, permet la mise en grille du cross-country.