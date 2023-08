La déception d’Alec Segaert, deuxième du chrono espoirs des Mondiaux : “Je suis un peu surpris d’être battu”

”La seule médaille qui nous fera plaisir, c’est la médaille d’or”, annonçait-on d’ailleurs avec confiance dans son clan. Une cinquantaine de supporters du jeune coureur de Lotto Dstny – famille et amis réunis – étaient d’ailleurs présents à Stirling pour encourager leur favori. Mais ce dernier n’a finalement pas enfilé le maillot de champion du monde. Ce privilège est revenu, pour 11 secondes à l’Italien Lorenzo Milesi (Team DSM), qui a remporté le tout premier chrono de sa jeune carrière. Une surprise qui rappelle un peu celle de Tobias Foss l’année dernière sur le chrono des élites hommes.

Beau joueur, Segaert a évidemment félicité son adversaire après la ligne. “Je suis un peu étonné qu’il soit le vainqueur car il était souvent derrière moi dans les précédents championnats mais il mérite sa victoire. Il a été très fort et c’est un excellent coureur”. Avant de s’installer en conférence de presse (après un contrôle antidopage qui aura duré plus longtemps que son chrono), il a versé quelques larmes. Preuve d’une énorme déception.

”J’étais venu pour gagner donc mon sentiment est vraiment mitigé”, expliquait-il. “Mais j’ai tout donné et onze secondes de retard, c’est assez net. J’ai commencé assez fort et cela m’a mis en confiance d’être en tête au premier intermédiaire. Mais au plus le parcours avançait, au plus je sentais que mon énergie diminuait. Et il ne m’en restait pas assez pour être au top dans la dernière montée.” Celle du château de Stirling dont les passages à 10 % auront été fatals à l’Ouest-Flandrien, dont le feedback sera précieux à Remco Evenepoel et Wout van Aert en vue de leur contre-la-montre, vendredi.

Wout van Aert, c’est justement le coureur à qui Segaert est souvent comparé. Cette médaille d’argent est une similitude supplémentaire avec le coureur de la Jumbo-Visma, qui avait battu le jeune coureur de 20 ans lors du championnat de Belgique à Herzele fin juin.

Malgré l’évidente déception, Alec Segaert a déjà donné rendez-vous à tout le monde l’année prochaine. “Je retenterai ma chance”, a-t-il précisé. Quant à ses supporters, ils ont tout de même fait la fête autour du château de Stirling. “J’ai un des meilleurs fan club du monde et je ne peux que les remercier”, terminait Segaert. Quelques fans de Jonathan Vervenne, qui a terminé à la 11e place, se sont également joints à eux pour passer la fin d’après-midi dans la joie et la bonne humeur. Et avec un peu de bière belge, évidemment.