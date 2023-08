Le sélectionneur Vanthourenhout évoque (déjà) le championnat d’Europe : “Arnaud De Lie sera un de nos coureurs protégés”

La préparation de van Aert et d’Evenepoel pour vendredi : “Wout et Remco se sont entraînés ce mardi, en partie sur le parcours. Mais il y avait un peu de circulation. Ce mercredi matin, ce sera fermé aux voitures et ce sera donc plus efficace en termes de repères.”

Le fait que le chrono se dispute après la course en ligne : “Remco a l’occasion de prendre une revanche et il aime cela. Wout revit le même scénario qu’à Tokyo, où le chrono était déjà positionné après la route. Ils ont bien récupéré tous les deux de la course de dimanche.”

Les autres favoris : “Ganna a laissé de l’influx sur la piste mais sera un favori, comme Kung et nos deux coureurs. Pogacar ? Avec lui, on ne sait jamais, même s’il a fini la course de dimanche complètement kapot. On ne peut jamais dire jamais, mais je ne pense pas qu’on verra une surprise comme Foss l’année passée.”

L’ambition de Remco : “Il parle depuis longtemps de devenir champion du monde du contre-la-montre. C’est un objectif important pour lui et le parcours lui convient parfaitement. Cela le motive beaucoup.”

La sélection à venir du championnat d’Europe : “Wout est intéressé à l’idée de participer à la course en ligne et au contre-la-montre mais je n’ai pas encore eu de contact avec Jumbo-Visma. On en a parlé lundi, mais rien n’est encore définitif. Beaucoup de coureurs de la sélection des Mondiaux sont également intéressés. J’ai des décisions importantes à prendre. Arnaud De Lie ? Il est demandeur. Si Wout est présent, Arnaud devra partager le rôle de leader. J’ai déjà été très clair avec lui : il aura un rôle de coureur protégé et je ne changerai pas d’avis. Il le sait.”