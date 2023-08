Mondiaux de cyclisme: Lotte Kopecky en bronze à l'omnium, l'Américaine Valente conserve son titre

Au général, Kopecky termine avec 133 points. L'Américaine Jennifer Valente, championne olympique, est restée en tête pour conserver son titre mondial avec 145 unités. La Danoise Amalie Dideriksen est en argent avec 136 unités.

L'Italienne Letizia Paternoster, l'une des prétendantes au podium a chuté peu avant la mi-course.

Lotte Kopecky avait pris la 6e place de l'épreuve du scratch (30 points) en ouverture avant de finir 19e du tempo sans pouvoir prendre de points glissant en 17e position. Elle remportait ensuite la course par élimination pour remonter au 6e rang.

Deuxième du Tour de France femmes sur route qui s'est achevé le 30 juillet, Lotte Kopecky a conservé dimanche son titre de championne du monde sur la piste dans l'épreuve par élimination, ajoutant deux jours plus tard une nouvelle médaille d'or, dans la course aux points. Elle compte désormais 6 titres de championne du monde sur piste.

Lotte Kopecky, 27 ans, a prévu de retourner sur la route pour prendre le départ dimanche de la course en ligne.

C'est la 5e médaille dans le clan belge sur la piste à Glasgow après les deux titres mondiaux de Lotte Kopecky (course aux points et par élimination), le bronze de Tuur Dens (scratch) et le bronze aussi de Fabio Van den Bossche dans la course aux points.