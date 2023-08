Mondiaux de cyclisme: Robbe Ghys et Lindsay De Vylder 4e du Madison, à... une roue de la médaille d'or

En tête depuis le début de course, puisqu'il avait remporté les deux premiers sprints, le duo belge occupait encore la 2e place (30 pts) avant l'ultime sprint qui doublait les points au bout des 200 tours de l'épreuve (50 km). Ghys n'a terminé que 4e de ce 20e sprint (2 points), à une roue de la 2e place des Britanniques qui, en devançant de justesse les Néerlandais, auraient pu offrir le titre à la Belgique.

Jan Willem van Schip et Yoeri Havik (Pays-Bas) sont champions du monde avec 37 points devant les Britanniques Mark Stewart et Oliver Wood (35) et les Néo-Zélandais Aaron Gate et Stewart Campbell (34). Ghys De Vylder et Lindsay De Vylder échouent à 2 points du podium (32)... Ils ont d'ailleurs appris que la médaille leur échappait lors de l'interview à nos confrères de Sporza, après la course, alors qu'ils pensaient être restés sur le podium.

Si Ghys avait pu franchir la ligne du dernier sprint devant les Britanniques et les Néerlandais (cela s'est joué à une roue), la médaille en chocolat aurait été transformée en médaille d'or. Rageant. Et à la fois encourageant à un an des JO.