On a reconnu le contre-la-montre des Mondiaux à vélo : “La longueur de ce chrono est un avantage pour Remco”

Voici ce qu’on a retenu de ce parcours de 47,8 kilomètres, pour un total de 352 mètres de dénivelé positif. Et nous avons ensuite confronté notre avis au membre de la délégation belge qui connaît le mieux ce parcours : le sélectionneur belge Sven Vanthourenthout.

On a débriefé notre sortie matinale en compagnie de Sven Vanthourenhout.

1 Un départ sur des boulevards

Le début du chrono est le paradis des rouleurs. L’état de la route est impeccable, les virages sont peu nombreux et on peut directement emmener un gros braquet pour trouver son rythme. Les quelques changements de direction sont anecdotiques. Lors de notre reconnaissance, le vent était de la partie. Le vent soufflait à environ 15 km/h, de face, et dans ce paysage très dégagé, on le sent.

La gestion de l’effort sera capitale dès les premiers kilomètres : il ne faudra pas trop en faire au risque de se mettre dans le rouge mais il ne faudra pas non plus être en dedans au risque de rapidement se faire distancer par les coureurs les plus aérodynamiques. Une catégorie dont Remco Evenepoel – qui a lui aussi reconnu l’endroit ce mardi – fait évidemment partie.

Le choix du braquet sera également très important : le nôtre n’était clairement pas adapté à l’effort en solitaire. Cela nous a surtout marqués lorsqu’un junior de l’équipe suisse nous a dépassés avec un rythme d’environ 60 tours par minute alors que nous étions plutôt aux alentours des 90 tours par minute. Et il nous a déposés.

L’avis de Sven Vantourenhout : “Cette première partie est vraiment très agréable pour les gros rouleurs, avec beaucoup de routes larges et très peu de virages. Ici, ce ne sont pas seulement les watts qui feront la différence mais l’aérodynamisme. Ce sera capital pour un coureur comme Remco par rapport à Ganna, Kung ou même van Aert.”

Remco Evenepoel lors de sa reconnaissane de la première partie du chrono, ce mardi, face au vent. ©JDM

2 Un changement de direction (et de vent)

Après la traversée de Thornhill, où les premiers enchaînements de virage (sans difficulté majeure) et les premières pentes (légères) sont à signaler, le demi-tour se fait à l’approche de la forêt de Killorn Moss. Et là, on entre dans une deuxième partie de tracé bien différente. Non seulement parce que les routes – quasiment neuves sur l’ensemble du parcours – sont plus étroites mais aussi parce que le vent change de direction.

Pour notre part, la souffrance du début de chrono avec le vent défavorable se transforme en plaisir de voir le chronomètre dépasser les 40 km/h sans forcer sur le plat. Le moment est idéal pour boire, manger et s’offrir un petit temps de récupération.

L’avis de Sven Vantourenhout : “Le vent va jouer un rôle car on l’annonce changeant. S’il est défavorable dans la partie retour, cela rendra les choses très difficiles. La pluie pourrait également avoir un impact, surtout sur les parties où la route a été refaite très récemment. Elle peut devenir huileuse et dangereuse.”

Les routes de la deuxième partie du chrono sont un peu plus étroites. ©DR

3 Des petites bosses qui passent gros plateau

Le 25e kilomètre est l’endroit du Mur de Gardunnock. Un habitant de Huy s’étranglerait pourtant en voyant la dénomination “mur” associée à cette montée de 600 m à 4 %. Mais pour la première fois, il est difficile de passer assis et une relance est nécessaire.

Le passage se fait toutefois gros plateau. Dans les dix kilomètres suivants, deux nouvelles petites bosses sont à signaler. Le vent de face nous aide à les passer sans même les sentir. Mais en cas de rafales contraires, on se dit que l’histoire pourrait être bien différente.

L’avis de Sven Vantourenhout : “Ce sont de petites côtes qui ne sont pas difficiles, mais il faudra tout de même garder de la fraîcheur pour pouvoir les aborder à fond et relancer. Remco aura également un avantage, par son profil et son poids, dans ces côtes. Et la longueur du chrono est également un avantage pour lui. Il sera important d’être frais dans cette partie pour pouvoir y faire la différence.”

L'une des côtes de la deuxième partie du chrono de Stirling. ©DR

4 Un final sinueux, raide et technique

L’arrivée dans Stirling est d’abord un enchaînement de virages qui doivent être bien négociés. Mais les choses se compliquent encore un peu lors du passage au pied du château. Après le passage devant l’église St Mary’s, un virage à gauche ouvre les portes d’un final radicalement différent du reste du parcours. La route pavée est rendue encore plus étroite qu’elle ne l’est déjà par les barrières de sécurité. Et les virages serrés s’enchaînent dans cette côte de 800 m à 6 % qui mettra en exergue les qualités techniques des coureurs.

Il sera également crucial de bien négocier son choix de braquet pour ne pas rester collé dans cette difficulté et perdre de précieuses secondes avant de passer la lignée d’arrivée, majestueuse, dans la cour du château de Stirling, l’un des plus grands et les plus importants d’Écosse. Fondée au 15e siècle, cette splendide forteresse accueillera des guerriers dont le rythme cardiaque aura été mis à rude épreuve durant un peu moins d’une heure.

Pour nous, le chrono s’est arrêté après une heure et 26 minutes, pour une moyenne de 33 km/h. Là où Evenepoel, Ganna, Pogacar et compagnie dépasseront plus que probablement la barre des 50 km/h. Pas le même niveau mais la même passion. Et au moins, nous, on a eu droit à un beau soleil. Pas certain qu’il en soit de même pour les pros ce vendredi.

L’avis de Sven Vanthourenhout : “La montée finale, en pavée, est l’endroit le plus technique du circuit. Il y a même une petite descente dans la montée, avec un virage serré. Il faudra garder de la lucidité pour bien négocier ce final… surtout s’il pleut. Et malheureusement, les dernières prévisions indiquent que c’est fort probable.”