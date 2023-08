Remco Evenepoel et Wout van Aert se redoutent l’un l’autre avant le contre-la-montre: "Le grand favori ? Il est à côté de moi"

Mais lorsque l’heure des conférences de presse est venue, ils se retrouvent au même endroit, à la même heure et sont assis à la même table. On a donc décidé de les rassembler encore un peu plus en leur posant les mêmes questions, tour à tour. Et la bonne humeur était de mise.

Avez-vous un sentiment de revanche après la course en ligne de dimanche ?

Remco Evenepoel : "Pour moi, non. C'est une course différente, sur un parcours complètement différent. Je vois simplement ce chrono comme une nouvelle chance d'avoir un maillot de champion du monde. J'ai déjà remporté le maillot de champion d'Europe du contre-la-montre et celui de champion du monde sur route. Cela fait deux sur quatre. Je me suis fixé la mission de remporter tous les maillots et même si j'ai encore quelques années pour cela, vendredi, c'est une belle occasion d'en ajouter un de plus à ma collection."

Wout van Aert : "Pour moi non plus, il n'y a pas de sentiment de revanche. C'est une nouvelle course et une nouvelle opportunité dans une discipline complètement différente de la route. Dans ma tête, j'ai fait le switch."

Comment s’est passée la récupération après les énormes efforts consentis à Glasgow ?

Remco Evenepoel : "Cela s'est bien passé. Dès lundi, j'ai senti que j'avais bien récupéré. Il faut aussi dire que j'avais roulé le dernier tour tranquillement, pour ne pas perdre d'énergie. J'avais déjà le chrono en tête quand j'ai vu que je ne gagnerais pas dimanche. Wout, lui, a été plus loin que moi dans l'effort, par exemple. Cela m'a permis de faire des entraînements un peu plus longs ces derniers jours. Et je me suis senti très bien."

Wout van Aert : "J'ai bien récupéré aussi même si les derniers jours ont surtout été axés sur le repos. J'ai aussi fait quelques sorties d'entraînement mais un peu plus courte. Après l'arrivée, dimanche, j'étais très fatigué. Mes données de watts développés étaient énormes. On était au sprint tout le temps (sourire). Mais je me sens désormais bien mieux. Je suis prêt pour vendredi."

Vous avez tous les deux reconnus le parcours. Que vous inspire-t-il ?

Remco Evenepoel : "C'est très long. Je pense que la dernière fois que j'ai fait un roulé parcours de chrono aussi long, c'était au Yorshire en 2019. C'était cinq ou six kilomètres plus long (NdlR : 54km au total). Dans la première partie, l'aérodynamisme sera très important. Il y a des efforts de plus de cinq minutes sans le moindre virage. Puis il faudra de la patience et une bonne gestion d'effort car le final est très difficile. Les 22 ou 23 derniers kilomètres, avec les bosses dedans, sont plus techniques. Mais c'est vraiment un très beau parcours."

Wout van Aert : "Je n'ai presque rien à ajouter à cette excellente analyse si ce n'est que ma partie préférée, c'est le dernier kilomètre. Parce qu'il y a des pavés (rires). Mais aussi parce que c'est spécial d'arriver comme ça dans la cour d'un château C'est très beau. Je me sens toujours mieux à la fin d'un chrono qu'au début. Et j'aime beaucoup ce final technique. Mais s'il pleut, cela pourrait être un peu plus piégeux."

Selon vous, qui est le grand favori ce vendredi ?

Remco Evenepoel : "(il montre van Aert du doigt en rigolant) Lui. Quand on voit ce qu'il a réalisé dimanche passé, il est pour moi le plus grand favori."

Wout van Aert : "Remco fait évidemment partie des adversaires les plus redoutables mais je citerais aussi Filippo Ganna, comme toujours sur genre de parcours, et Stefan Kung, qui a terminé cinquième de la course en ligne et est une bonne forme. Ils seront difficiles à battre. Une surprise est aussi possible parmi les autres."