”Trop lent” pour Pogacar, “ennuyeux” pour Kung : les favoris ont reconnu le parcours du contre-la-montre des Mondiaux

Parmi eux, on retrouve évidemment Remco Evenepoel, le grand favori de l’épreuve, et Wout van Aert, médaillé d’argent lors de la course en ligne de dimanche. Tous deux ont reconnu le parcours dans son intégralité, ce mercredi, avec notamment la montée pavée vers Stirling Castle où il sera possible de gagner (ou de perdre) de précieuses secondes dans le final.

Remco, sur son vélo Specialized dont l’aérodynamisme est poussé au maximum, avait en tout cas pris la reconnaissance au sérieux, en enchaînant les KOMs (segment le plus rapide sur l’application Strava) dans la majorité des secteurs. Parti depuis son hôtel de Dumblane, le Brabançon – en partie derrière moto – a terminé sa sortie avec 121 kilomètres au compteur et une moyenne de 42 km/h.

Van Aert, lui, a effectué la reconnaissance directement depuis le parcours à un rythme légèrement moins élevé mais tout de même très soutenu (40,3 km/h de moyenne pour 80,51 kilomètres). Il a réalisé deux tours de parcours. Les visages des deux Belges dans la dernière bosse traduisaient en tout cas une concentration maximale.

Evenepoel lors de sa reconnaissance. ©JDM

Van Aert tout sourire avec Thomas Voeckler, sélectionneur de la France. ©JDM

Un final qui fait peur

Et les autres favoris ? Ils ont eux aussi profité du fait que les routes soient fermées, pour la première fois (en vue de la course des espoirs) pour se tester à vitesse réelle sur le tracé de 47,8 kilomètres, avec 352 m de dénivelé. “C’est complètement différent du parcours de la route”, souriait Stefan Kung après sa reconnaissance, en référence aux nombreuses lignes droites du tracé qui tranchent radicalement avec le circuit de la course en ligne à Glasgow, dimanche. “La première partie est un peu ennuyeuse et est surtout dédiée à l’aérodynamisme. J’apprécie particulièrement la deuxième partie. La fin va faire mal aux jambes”, précise le Suisse, médaillé d’or lors du relais mixte de mardi.

Tadej Pogacar a également été aperçu en reconnaissance. “J’ai encore mal aux jambes suite à la course de dimanche”, souriait le Slovène. “Ce sera un chrono long et difficile, sur un asphalte qui est parfois lent. Ce n’est pas si rapide.”

Le dernier grand favori du chrono de vendredi se nomme Filippo Ganna. L’Italien, récemment vainqueur du Tour de Wallonie et médaillé d’or en poursuite sur la piste, se présentera au départ avec un tout nouveau vélo, signé Pinarello, spécialement conçu pour l’occasion. Un véritable bolide sur lequel l’Italien n’aura qu’un objectif : battre les Belges et remporter le titre de champion du monde du chrono pour la troisième fois, après 2020 et 2021.