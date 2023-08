Filippo Ganna, la menace étrangère pour Evenepoel et van Aert dans le chrono des championnats du monde : “Je veux un autre maillot arc-en-ciel !”

Ganna est devenu champion du monde de poursuite individuelle pour la 6e fois dimanche. ©PA Wire/PA Images

Un appétit vorace que celui que ses équipiers appellent aussi “la bête” n’a pourtant pas totalement rassasié à l’occasion de ce premier super-Mondial. “On parle beaucoup de multidisciplinarité ces dernières années, analysait Ganna. Les instances internationales semblent encourager cette approche, mais je ne comprends alors pas pourquoi l’UCI contraint certains à faire des choix. Dimanche dernier, j’ai dû désigner une priorité entre la course en ligne et la poursuite puisque les deux épreuves avaient lieu le même jour. C’est dommage, car j’aurais aimé aussi m’aligner sur la route. Le titre de champion du monde dans cette discipline est un réel objectif dans ma carrière. Cela doit être plaisant de pouvoir profiter du maillot arc-en-ciel pendant près d’un an là où je ne peux enfiler ma tunique irisée de la poursuite qu’en quelques occasions seulement…”

guillement "Il n'y a plus un coureur qui domine la discipline comme à certaines époques."

Ce vendredi, le double champion du monde du chrono (2020 et 2021) tentera de reconquérir un titre qui lui a totalement glissé des doigts l’année dernière en Australie (7e à 0:56 de Foss) et dans lequel il semble croire profondément. “La partie centrale du parcours est technique mais mes différents repérages m’ont permis de bien l’apprivoiser, commentait ainsi le vainqueur du dernier Tour de Wallonie après une reconnaissance. Pour le reste, même si la bosse finale n’est pas idéale pour un coureur de mon profil, ce tracé me parle. Le vent y sera un facteur déterminant car on évolue très souvent à découvert. Ces derniers mois, j’ai constaté qu’il n’y avait plus un coureur qui dominait l’exercice chronométré de la tête et des épaules comme à certaines époques. Cela dépend souvent de la nature du tracé et des jambes du jour. Qui aurait prédit, l’année dernière à Wollongong, que le champion du monde se nommerait Tobias Foss ?”

Référence absolue dans l’exercice durant plus de deux ans, le Piémontais semble en effet avoir perdu son statut sur l’autel de l’éclectisme. Deuxième d’un Milan-Sanremo lors duquel il parvint à accompagner van der Poel, van Aert et Pogacar au plus fort des pentes du Poggio, le recordman de l’heure avait aussi fait de Paris-Roubaix (6e) un véritable objectif. Une approche nouvelle des classiques et une diversification qui actionne le système des vases communicants : en renforçant une qualité, on en déforce souvent une autre. Et ce n’est pas ce stakhanoviste qui dira le contraire, lui qui a toujours considéré ses performances dans le chrono comme le fruit d’un long travail. “Même si certaines qualités naturelles sont évidemment nécessaires, on parle là d’une discipline de spécialiste pour laquelle l’investissement est primordial. Il faut passer du temps sur sa machine, tester du matériel, et surtout être capable de supporter la douleur à l’entraînement… ”

Il retrouvera Evenepoel sur la Vuelta

Habitué à préparer ses grandes échéances à Monte Moro, dans un refuge spartiate situé à près de 2 800 m d’altitude, Ganna a cette fois mis le cap sur Andorre début juillet, en amont du Tour de Wallonie sur lequel il a enlevé deux étapes et le général. C’est là, au cœur des Pyrénées, que la formation Ineos avait en effet choisi d’emmener les coureurs sélectionnés pour la prochaine Vuelta. Un grand tour que Ganna découvrira pour la toute première fois de sa carrière et lors duquel le staff de la formation britannique compte sur ses qualités d’entrée. La première étape tracée autour de Barcelone est en effet un contre-la-montre par équipes lors duquel Geraint Thomas compte bien prendre l’avantage sur… Remco Evenepoel.