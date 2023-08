Le sujet que vous avez choisi : pourquoi n’y a-t-il plus de hiérarchie bien définie parmi les meilleurs rouleurs du monde ?

Si Evenepoel et van Aert sont les favoris dans la course au maillot arc-en-ciel, la lutte pour le titre sera ouverte avec des gros prétendants comme Stefan Küng ou Filippo Ganna. On se souvient pourtant d’une époque pas si lointaine où l’Italien était un cran au-dessus de toute la concurrence. Comme Rohan Dennis, Tony Martin, Fabian Cancellara et Michael Rogers l’avaient été avant lui, dominant chacun la spécialité pendant plusieurs années et raflant de nombreux titres de champion du monde.

Mais les temps ont bien changé puisqu’il arrive de plus en plus souvent à Filippo Ganna d’être battu. Cette saison, ce fut le cas dans les chronos du Tour d’Algarve (3e derrière Küng et Cavagna) et du Giro (2e derrière Evenepoel), alors qu’il s’est contenté de victoires à Tirreno (sous une pluie battante qui avait dissuadé van Aert de jouer le coup à fond), au championnat d’Italie et au Tour de Wallonie, où il n’a devancé son jeune équipier Tarling que de 8 secondes en 33 kilomètres.

La domination de Ganna dans le contre-la-montre s’était déjà atténuée la saison dernière, avec une très maigre 7e place aux championnats du monde, une médaille de bronze aux championnats d’Europe et un rendez-vous manqué avec le maillot jaune dans les rues de Copenhague (4e), au Tour de France.

Un cyclisme “total”

Il faut dire que le cyclisme moderne ne laisse plus trop de place aux hyperspécialisations. Si Cancellara était un chasseur de classiques hors pair en plus d’être le meilleur rouleur du monde pendant de nombreuses années, Rogers, Martin ou Dennis ont longtemps consacré l’essentiel de leur énergie à la spécialité. Ganna en a fait de même à ses débuts mais depuis ses titres mondiaux, ses victoires (et le maillot rose) au Giro ou son record de l’heure, il a un autre rêve : les classiques. À commencer par Paris-Roubaix et, bien sûr, Milan-Sanremo. Longtemps discret sur la Primavera, l’Italien y a pris la 2e place cette saison avant de se classer 6e sur le vélodrome de Roubaix, course dont il est tombé amoureux lors de sa première participation, la saison dernière (35e).

Le contre-la-montre est surtout devenu une affaire d’hommes forts. Küng (lui aussi concentré sur les classiques durant la moitié de l’année) et Ganna restent des spécialistes redoutables mais Vingegaard, van Aert, Evenepoel ou Pogacar n’ont pas trop de mal à les devancer pour peu qu’ils soient dans une bonne journée.

Tout le monde travaille le sujet

L’autre grande explication à ce plateau de plus en plus homogène vient des progrès faits par de nombreuses équipes sur la recherche dans l’aérodynamique. Ces dernières années, tous les plus grands coureurs de la planète font un ou plusieurs tours par an en soufflerie, pour affiner leur position sur le vélo. Cela ne concerne pas uniquement les principaux spécialistes de l’effort solitaire mais aussi tous ceux qui visent les classements finaux des courses par étapes. La quête des gains marginaux en terme d’aérodynamique concerne même les courses en ligne puisqu’on voit de plus en plus de coureurs porter des combinaisons dans le peloton.

Les coureurs ne sont pas les seuls concernés puisque les fabricants de vélo se livrent une lutte toujours plus acharnée pour offrir les meilleures machines. Là aussi, les écarts ont tendance à se resserrer. Parfois critiquée (notamment par Tom Boonen), la marque Colnago, qui équipe le Team UAE Emirates, semble notamment avoir fait des progrès indéniables cette saison au vu des excellents résultats de l’équipe dans le domaine. Jay Vine, Juan Ayuso, Mikkel Bjerg, Tadej Pogacar, Brandon McNulty et Joao Almeida ont tous remporté une ou plusieurs victoires dans l’effort solitaire cette année. Semblant combler l’écart avec le Team Jumbo-Visma, qui avait dominé la saison 2022. Avec, en guise d’improbable cerise sur le gâteau, le sacre mondial de Tobias Foss à Wollongong.