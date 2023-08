Mondiaux de cyclisme: l'Américaine Dygert sacrée sur le contre-la-montre, De Wilde offre une médaille à la Belgique

Dygert, qui est la compagne d'Axel Merckx depuis quelques mois, a devancé l'Australienne Grace Brown de six petites secondes et l'Autrichienne Christina Schweinberger de 1'13".

La grande favorite Marlen Reusser a abandonné à mi-parcours alors qu'elle n'était pas dans la course à la victoire. Peut-être se ressentait-elle encore de sa chute lors du contre-la-montre mixte de lundi ? De son côté, la gagnante du dernier Tour de France Demi Vollering se contente d'une 6e place.

Julie De Wilde prend le bronze chez les Espoirs

Chez les Espoirs, dans la même course, l'Allemande Antonia Niederemeier a été sacrée en 49'27 (11e au général) devant la Française Cedrine Kerbaol, médaille d'argent (13e au général) et Julie De Wilde, 20 ans, qui a fini en 50'06" décrochant la médaille de bronze et qui termine 17e au général.

Seconde Belge engagée, Febe Jooris a parcouru les 36,2 km en 52'54" pour terminer 46e à 5'54" de Dygert et 11e dans le classement des Espoirs.