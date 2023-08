Une “balle aérodynamique” et un plateau de 60 dents : voici le vélo de Remco pour le chrono des Mondiaux

Mais la performance aérodynamique de Remco est également liée à son vélo : le S-Works Shiv TT. Il s’agit du vélo de chrono le plus performant de la marque américaine, dont Soudal Quick-Step et Remco Evenepoel sont partenaires.

Sur cette machine, tout est pensé pour fendre l’air, même le bidon et le porte bidon, qui sont développés par Tacx. De plus, les prolongateurs du Belge sont personnalisés par rapport à sa position, la selle utilisée est l’une des plus aéros du marché (Sitero 130 millimètres) tandis que le groupe est le Shimano Dura Ace Di2, avec capteur de puissance. Les pédales sont également de la marque Shimano.

Remco et sa machine ne font qu'un. ©JDM

Et les roues ? Une roue Clx 64 de la marque Roval (développée par Specialized) est placée à l’avant tandis que la roue arrière est le 321 Roval Disc TT. Une roue pleine qui a également montré sa fiabilité et son rendement.

Au vu du parcours, un autre détail est important : le plateau utilisé. Ce vendredi, Remco Evenepoel s’alignera avec un plateau de 60 à l’avant et une cassette 11-30 à l’arrière. Un développement impressionnant qui devra à la fois permettre au Belge de prendre beaucoup de vitesse sur les parties plates mais aussi de conserver assez de cadence pour monter la côte du château de Stirling et ses parties à 8 %.

Dernier détail et non des moindres : un sticker a été collé sur le haut du cadre de Remco, avec la mention “Aero Bullet”. Littéralement : la balle aérodynamique. Ces deux mots font référence au surnom qu’Yves Lampaert a donné à son équipier lors des championnats de Belgique il y a deux ans. Un clin d’oeil sympa et une source de motivation.