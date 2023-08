Aérodynamisme, longueur du parcours, préparation et récupération : Evenepoel a un avantage sur van Aert avant le contre-la-montre des Mondiaux

Parmi eux, on cite avec insistance les noms de Filippo Ganna (Italie), Stefan Kung (Suisse) ou Tadej Pogacar (Slovénie). Mais aussi et surtout ceux de deux Belges : Wout van Aert et Remco Evenepoel. Le premier s’élancera à 16h41 tandis que le deuxième prendra place sur la rampe de départ à 17h01

Encore équipiers lors de la course en ligne dimanche dernier, les deux hommes seront cette fois adversaires sur le parcours de 47,8 kilomètres, avec 352 mètres de dénivelé positif. Et le combat s’annonce féroce.

Aérodynamisme > avantage Evenepoel

Avec une première partie composée de longs boulevards exposés au vent, le chrono de Stirling va faire la part belle aux grosses cuisses. Il faudra être capable de tenir une cadence très importante pour ne pas perdre de précieuses secondes dès le départ.

Et le mot d’ordre sera le suivant : aérodynamisme. Ce qui avantage Evenepoel, qui est peut-être le cycliste le plus aérodynamique de la planète grâce à sa force exceptionnelle combinée à sa petite taille. “Durant la première partie, il faut être le plus aéro possible, explique le Brabançon, conscient qu’il devra faire la différence rapidement. Il y a plusieurs efforts de plus de cinq minutes sans le moindre virage qui vont se succéder.” Tout ce qu’il aime.

Nombreux sont les spécialistes qui s’attendent donc à voir le coureur de Soudal Quick Step envoyer un message clair à la concurrence dès cette première partie, toute plate. “Ce ne sont pas seulement les watts développés mais aussi l’aérodynamisme qui fera la différence, confirme le sélectionneur Sven Vanthourenhout. Et cela fait forcément partie des qualités de Remco.”

Longueur du parcours > Avantage Evenepoel

L’une des caractéristiques du contre-la-montre de Stirling, c’est sa longueur. Près de 50 kilomètres. C’est assez inhabituel. “La dernière fois que j’ai fait un si long chrono, c’était dans le Yorkshire en 2019. Il faisait cinq ou six kilomètres de plus (54 au total)”, se souvient Evenepoel.

Il avait terminé à la deuxième place derrière l’Australien Rohan Dennis (qui sera également au départ ce vendredi).

Interrogé à ce sujet, Vanthourenhout estime que la longueur de l’effort – un peu moins d’une heure au total – est effectivement un avantage pour Remco. “Par son profil et son poids, Evenepoel sera à l’aise dans les côtes et le fait que ce soit un chrono long lui convient bien.”

Remco mise beaucoup sur son aérodynamisme, en ce compris son casque. ©GVG

Le final dans une côte pavée > Avantage van Aert

Si le parcours est plutôt typé pour Evenepoel, van Aert n’est pas en reste. Avec ses qualités, il peut faire mal. “Pour moi, c’est le plus grand favori, estime même Evenepoel.

Le coureur d’Herentals aime, lui aussi, ce parcours. Et il a un petit faible pour la montée finale de Stirling (800 m à 5,4 % de moyenne, avec des passages à 10 %), qui lui rappelle un peu certains monts flandriens. ” Ma partie préférée, c’est le dernier kilomètre. Parce qu’il y a des pavés. (sourire) Mais aussi parce que c’est très beau. Arriver dans la cour d’un château, c’est très joli. Et je me sens toujours mieux à la fin d’un chrono qu’au début.”

Le message est clair : il faudra compter sur van Aert jusqu’au bout.

La préparation > Avantage Evenepoel

Il ne s’en cache pas : Evenepoel a fait du contre-la-montre des Mondiaux un des objectifs majeurs de sa saison. Sachant très bien que la course en ligne de dimanche dernier ne correspondait pas particulièrement à ses qualités, il avait clairement fait du chrono sa priorité.

Certains indices ne trompent pas : dès son arrivée en Écosse, avant ses équipiers, Evenepoel s’était empressé d’aller reconnaître le tracé dessiné autour de Stirling. Une preuve de motivation. “Je dois être honnête : si je dois choisir entre la course en ligne, que j’ai déjà gagnée, et le contre-la-montre, je choisis le chrono. Le parcours me plaît plus que celui de la route”, n’avait d’ailleurs pas caché Remco la semaine dernière.

Van Aert, lui, était venu reconnaître les lieux avec une partie de la délégation belge au mois de mai mais n’a pas préparé de manière “aussi spécifique” ce rendez-vous, expliquait Victor Campenaerts ce jeudi dans nos colonnes.

La météo > Avantage van Aert

Après quelques jours un peu plus au sec, la pluie devrait faire son retour en Écosse, ce vendredi. Elle est annoncée en matinée et peut-être de manière épisodique dans l’après-midi. Dans ces conditions, van Aert aura un petit avantage. “Cela rendra le final un peu plus piégeux”, a notamment précisé celui qui a fait une nouvelle démonstration de ses qualités techniques et de son aisance sous la pluie, dimanche dernier.

Au contraire d’Evenepoel, qui a eu bien du mal à gérer l’enchaînement de virages et qui n’a jamais caché qu’il n’aimait pas la pluie. Sa chute lors du chrono du championnat de Belgique à Herzele l’avait également rappelé. Inutile de préciser que le ciel sera scruté jusqu’au dernier moment. D’autant que la majorité de la route a été réasphaltée ces dernières semaines, ce qui pourrait la rendre huileuse et glissante en cas de pluie.

Van Aert espère pouvoir faire la différence dans la côte pavée finale, qui lui rappelle les monts flandriens. ©GVG

La récupération > Avantage Evenepoel

Van Aert 2e, Evenepoel 25e. Ce sont les classements des deux leaders belges lors de la course en ligne de dimanche dernier. Mais il faut les nuancer : Remco a coupé son effort lors du dernier tour car il n’avait plus rien à jouer et voulait s’économiser pour le chrono. Ce qui lui a permis de faire de plus longues sorties d’entraînement cette semaine, entre les reconnaissances du circuit. “Dès lundi, j’ai senti que j’avais bien récupéré et le fait d’avoir relâché mon effort dans le final a été bénéfique, explique Remco. Wout, lui, a été plus loin que moi dans la douleur.”

Van Aert confirme cette tendance mais rassure. “J’étais vraiment très fatigué dimanche soir après cette course dingue, durant laquelle j’ai battu des records de puissance. J’ai fait quelques sorties d’entraînement un peu plus courtes et ma préparation a surtout rimé avec récupération. Mais je sens désormais que j’ai bien récupéré.”

Les chronos en 2023 > Avantage Evenepoel

Depuis le début de l’année 2023, Evenepoel a participé à six chronos. Cinq chronos individuels et un chrono par équipes. Son bilan : trois victoires. En février, il avait remporté le contre-la-montre par équipes de l’UAE Tour avec la Soudal Quick Step. Lors du Giro, tout le monde se souvient qu’il a remporté avec la manière les deux chronos auquel il a participé : le prologue d’ouverture durant lequel il avait écrasé la concurrence et celui de la 9e étape, où il avait gagné alors qu’il avait le Covid (testé positif, il avait abandonné le soir même). Un authentique exploit.

Pour son retour à la compétition, au Tour de Suisse, le Belge avait terminé deuxième des deux chronos auxquels il a participé. Derrière Kung lors du prologue de 12,7 kilomètres puis derrière Ayuso lors de la dernière étape (27,7 kilomètres). Et au championnat de Belgique, il s’était classé 4e après avoir chuté.

Quant à van Aert, il a disputé cinq épreuves chronométrées depuis le début de la saison. Ses résultats : 45e lors de la première étape de Tirreno-Adriatico, 3e puis 5e des chronos du Tour de Suisse, vainqueur du championnat de Belgique du contre-la-montre à Herzele et 3e du contre-la-montre du Tour de France, à Combloux, derrière son équipier Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Son bilan : une seule victoire.

Les confrontations entre les deux hommes > Avantage van Aert

Dernier point de comparaison et non des moindres : les confrontations entre les deux hommes. Et les statistiques (voir tableau) sont à l’avantage de van Aert. Sur les six chronos où les deux hommes ont été opposés, le coureur de la Jumbo-Visma s’est imposé à deux reprises (championnat de Belgique 2019 et 2023). Et il a terminé quatre fois devant Remco.

Evenepoel, lui, ne s’est jamais imposé lorsque son meilleur ennemi était présent au départ. Mais il est important de préciser que lors des trois affrontements entre les deux hommes en 2023, le Brabançon s’est classé devant van Aert à deux reprises au Tour de Suisse. Et la seule fois où il a été battu, c’était sur chute lors du championnat de Belgique. La tendance actuelle est donc plus équilibrée qu’elle n’y paraît.

Les confrontations entre Evenepoel et Van Aert sur les chronos ©IPM Graphics

Conclusion > Avantage Remco

L’affrontement de ce vendredi entre les deux Belges s’annonce extrêmement serré mais au vu des éléments évoqués ci-dessus, Remco Evenepoel semble avoir un avantage sur Wout van Aert avant de s’élancer.

Mais seules les pédales parleront ce vendredi, en fin d’après-midi. Et la possibilité de voir les deux Belges monter sur le podium est bien réelle. Reste à savoir la couleur de leur médaille respective.