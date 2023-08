Tobias Foss, champion du monde de chrono l’année dernière à Wollongong : “Dommage de ne pas avoir réussi à gagner avec ce maillot arc-en-ciel…”

”C’est évidemment dommage de ne pas avoir réussi à gagner un chrono individuel dans ce beau maillot, lâchait ainsi Foss au micro de Wielerflits après le contre-la-montre du dernier Tour de Pologne sur lequel il a pris la 9e place. Ces dernières semaines, j’ai toujours eu le sentiment de n’être qu’à 90 % de ma forme, comme si je n’arrivais pas à totalement récupérer entre les courses. La semaine complète dont je vais pouvoir bénéficier afin d’aborder, au mieux, le Mondial écossais va me faire le plus grand bien !”

Un rendez-vous qui semble inspirer celui dont la dernière ligne du palmarès renseigne son succès en Australie en septembre dernier. “Je me sens un peu floué par l’UCI qui a programmé ce super-Mondial près de deux mois avant la date traditionnelle des championnats du monde, rigole Foss. Je n’ai donc goûté à mon maillot arc-en-ciel que durant 10 mois. Le parcours tracé autour de Stirling m’inspire car sa longueur (47,8 km) est idéale pour moi. Mais on verra ce que la course nous réserve…”