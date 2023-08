Mathieu van der Poel, l’homme tout terrain

guillement “Je continuerai le VTT jusqu’aux Jeux de Paris, ce qui me laisse trois années supplémentaires pour essayer de devenir champion du monde.”

Entre la pluie et le soleil écossais du mois d’août, Mathieu van der Poel est devenu champion du monde de cyclisme sur route pour la première fois de son histoire. Au terme d’une course frénétique, c’est lui qui est sorti vainqueur de la bataille entre cadors, comme souvent. Son palmarès aussi riche de 5 sacres mondiaux en cyclo-cross et 4 monuments sur l’asphalte semblent ne pas assouvir sa faim de victoire insatiable.

Ce samedi il sera au départ de la course de VTT cross-country, une des rares disciplines de la petite reine sur laquelle il n’a pas encore pleinement brillé. Il rêve d’un incroyable doublé, réussi, à Glasgow, par le jeune Danois (16 ans) Albert Philipsen chez les juniors.

Malgré ses multiples succès lors des manches de Coupe du monde, le Franco-Néerlandais a échoué dans la quête de ses principaux objectifs. Les JO où il a, donc, abandonné et les championnats du monde où il s’est contenté du métal le moins précieux en 2018. “Je continuerai le VTT jusqu’aux Jeux de Paris, ce qui me laisse trois années supplémentaires pour essayer de devenir champion du monde” avait-il déclaré en 2020 au média Wieleflits. Sa route vers les Jeux au pays de “Papi Poulidor”, passe par Glasgow où il aura besoin d’un bon résultat pour se qualifier.

Le vélo dans le sang

Cette frénésie qu’éprouve MvdP pour la petite reine est à chercher dans ses gènes. Oui, car chez les van der Poel, le vélo est une affaire de famille. Plus que cela même, c’est une tradition ancestrale. Un art de vivre presque. Un simple coup d’œil à son pedigree familial suffirait quasiment à comprendre d’où il détient ce profil si complet. Son grand-père Raymond Poulidor était un illustre coureur sur route. Son papa Adrie, un champion du monde de cyclo-cross avant d’être un coursier émérite sur l’asphalte. Son oncle Jacques, un professionnel de la route au parcours humble. Tandis que son frère aîné David mène, lui, une modeste carrière dans l’ombre de Mathieu. En revanche, si son grand-père et son papa étaient considérés comme d’éternels seconds lui semblent avoir conjuré le sort domestique. Une victoire ce samedi dans la forêt écossaise de Glentress, amplifierait, un peu plus encore, son statut de champion tout terrain.