Remco “l’animal” Evenepoel prolonge l’arc-en-ciel : “C’est le cinquième des six maillots que je vise, il m’en reste un”

Pour Remco, ce sera donc celui du contre-la-montre, un an après la course en ligne. Grand favori de l’épreuve chronométrée de 47,8 kilomètres autour de Stirling, qu’il avait minutieusement préparée, le Belge a tenu son rang. Malgré un débours de quatre secondes sur Filippo Ganna au premier pointage intermédiaire, Evenepoel est monté en puissance au fil du chrono, pour finalement s’imposer avec 12 secondes d’avance sur l’Italien au sommet de la côte pavée château de Stirling. Une performance XXL dont l’amorce a pourtant été un peu compliquée.

”Lors de la première partie, face au vent, il n’était pas facile de garder le contrôle de mon vélo”, précisait le Brabançon après la course. “J’avais choisi une jante très haute sur ma roue avant. Je m’étais entraîné avec durant toute la semaine et je me sentais à l’aise. Mais ce vendredi, le vent était un peu plus fort et moi, j’étais un peu trop léger (sourire). Avec mes 63 kilos, ce n’était pas évident de conserver la trajectoire.”

Il a demandé… du calme dans l’oreillette

Mais une fois le demi-tour effectué, le Belge s’est envolé. “Je connaissais mon retard sur Ganna mais je me sentais bien donc j’ai pu accélérer. Ma stratégie, c’était d’y aller à fond dans la partie centrale pour tenter de récupérer un petit peu avant la dernière côte. Cela a bien fonctionné. J’étais un peu au-dessus de ma limite mais je dois bien avouer que j’ai eu une super journée.”

Le genre de journée où il n’y a pas quasiment pas besoin d’informations venues de la voiture. À tel point que le Brabançon a demandé… du calme dans son oreillette. “Klaas (Lodewyck) était un peu surexcité et moi, je ne voulais pas trop de coaching”, souriait Remco, qui a eu quelques gestes d’agacement durant le chrono. “Disons qu’il me donnait un peu trop d’infos. Il sait que je peux être explosif et un peu irrité quand je suis dans un bon jour. Mais j’ai quand même écouté ce qu’il m’a dit : j’ai gardé de l’énergie pour le final.”

Le Belge s'est arraché pour aller chercher l'or.

Les éloges de ses concurrents : “C’est un animal”

Cette gestion de course quasi parfaite lui a permis de s’imposer devant Ganna et la surprise britannique Joshua Tarling (19 ans). Deux coureurs qui ne tarissaient pas d’éloges suite à la performance d’Evenepoel. “Remco a deux jambes comme nous mais j’ai eu beau réaliser une de mes meilleures performances sur un chrono, je ne l’ai pas battu. Il est le présent mais aussi le futur. On va encore devoir batailler avec lui durant de longues années”, indiquait l’Italien, épaté.

Joshua Tarling, lui, voit en Remco une inspiration. “Ce gars, c’est un animal. Personne n’a été surpris de le voir gagner et j’espère pouvoir avoir le même type de progression que lui. C’est un exemple”, précisait celui qui a choisi de s’aligner sur le chrono des élites plutôt que celui des U23. Une bonne idée : le voilà médaillé de bronze.

Confronté à ces déclarations, Evenepoel ne pouvait cacher sa satisfaction. “C’est vraiment super d’entendre ça. Surtout de la part de coureurs comme Ganna, qui est une inspiration pour moi, et Josh, qui est un grand talent.”

Un peu de repos puis de retour en altitude avant la Vuelta

Premier Belge à devenir champion du monde du chrono et plus jeune coureur de l’histoire à décrocher ce titre, Evenepoel continue à étoffer un palmarès déjà fou, à seulement 23 ans. “J’ai eu cinq des six maillots de champion que je visais dans ma carrière et il ne m’en reste qu’un à obtenir”, savourait-il. Ce maillot, c’est celui de champion d’Europe sur route, mais ce ne sera pas pour cette année.

Car la prochaine étape de la saison d’Evenepoel, c’est le Tour d’Espagne, lors duquel il sera le vainqueur sortant. “Mais je vais d’abord prendre un peu de temps avec ma femme et ma famille car cela fait super longtemps que je ne les ai plus vus”, termine-t-il. “Et après quelques jours à la maison, je repartirai pour un stage en altitude et des entraînements spécifiques avant la Vuelta”. Qui débutera le samedi 26 août par un contre-la-montre par équipes. Un contre-la-montre individuel est également prévu le 5 septembre. Deux belles occasions pour Remco de porter son nouveau maillot. Dont il connait déjà bien les couleurs.