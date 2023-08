Championnat du monde féminin : Lotte Kopecky, l’or de la maîtrise

Bien aidée par le collectif belge

Dans le final, Lotte Kopecky a dû se débrouiller toute seule. Notamment face à un redoutable duo néerlandais composé d’Annemiek van Vleuten et Demi Vollering. Mais la championne de Belgique avait été bien soutenue jusque-là par le collectif belge. Avec Julie de Wilde dans un premier temps, avant que Sanne Cant ou Justine Ghekiere ne fassent le forcing pour contrôler des échappées dangereuses, dont celle d’Elise Chabbey. “Sans oublier les autres qui m’ont aidé avant : elles ont été phénoménales”, sourit Kopecky. Cette grande solidarité s’est encore vue lors de la cérémonie protocolaire, avec ses coéquipières qui ont chanté, avec vigueur, la Brabançonne quand Lotte Kopecky a revêtu ce précieux maillot arc-en-ciel. “La Belgique est une grande nation de vélo, mais pas encore au niveau du cyclisme féminin”, ajoute Kopecky. “Mais on a montré, ici, à Glasgow, qu’on peut le faire.” Avec l’envie de ne plus attendre 50 ans avoir de retrouver l’arc-en-ciel !

guillement "Je n'étais pas nerveuse avant la course mais je l'ai été pendant, en voyant l'avance de l'échappée sur le circuit local."

La course parfaite

Déjà attentive à 100 bornes du but suite à une première offensive d’Elise Chabbey, Lotte Kopecky a multiplié les accélérations au fil des kilomètres. Si elle n’a pas su partir directement, elle a aussi contrôlé les offensives de ses rivales, dont Annemiek van Vleuten, mais également Demi Vollering. Elle a su rester calme, ensuite, quand une situation dangereuse s’est présentée à une dizaine de kilomètres de l’arrivée, quand Elizabeth Deignan et l’Autrichienne Christina Schweinberger ont réussi à prendre un peu d’avance. La Belge a joué au poker, laissant Vollering assurer la poursuite, avant de sortir un contre incisif, lui permettant de revenir seule sur Marlen Reusser et les deux filles de tête. Revenue de l’arrière, Vollering a directement contré, avant d’être freinée par des crampes, qui n’ont pas échappé au groupe de tête. La Danoise Uttrup a tenté d’en profiter à sept kilomètres de l’arrivée avec une attaque tranchante que seule Kopecky a su suivre. Avant que celle-ci ne porte l’estocade finale à un peu moins de six bornes du but, pour aller chercher, en solitaire, une victoire méritée.

guillement "Cela a été une superbe saison et une année si dure..."

Des larmes d’émotion

Âgée de 27 ans, Lotte Kopecky a décroché sa victoire la plus importante, sur la route. Elle a été submergée par une intense émotion au moment de livrer sa première réaction. Des larmes ont coulé, dans un flot contrasté. “Cela a été une superbe saison, mais aussi une année si dure, a-t-elle simplement commenté, ne mentionnant pas le décès de son frère. Je ne sais pas ce qui m’a poussé… à continuer à pousser si fort sur les pédales. Cette victoire, avec ce titre de championne du monde sur route, représente beaucoup pour moi. C’est un rêve qui se réalise.” Mais pas un rêve de petite fille. Elle a précisé que, plus jeune, elle espérait simplement être performante sur le vélo. L’idée de décrocher une médaille d’or est venue bien plus tard, quand elle a percé au plus haut niveau.

3 médailles d’or et 1 de bronze : une semaine complètement dingue

Quatre médailles. Dont trois d’or. En une semaine à peine. Lotte Kopecky a vécu des Mondiaux de rêves. “Après mes deux titres sur la piste et ma médaille de bronze à l’omnium, je me demandais s’il serait encore possible de gagner sur la route, souffle-t-elle. Mais je voyais que je récupérais bien à chaque fois. Et ce dimanche, je me sentais bien sur le vélo aussi. Je n’étais pas nerveuse avant la course. Un peu pendant, quand même, avec cette échappée de Chabbey. Elle avait une minute et demie d’avance et je sais que c’est compliqué de refaire son retard sur un tel parcours. Heureusement, mes coéquipières ont assuré ! J’étais aussi très surveillée, aussi. Je m’y attendais, mais cela peut parfois être frustrant quand tu as tout le monde dans la roue. Mais je me sentais forte et, dans le final, je voyais que mes adversaires souffraient.”

guillement "Ce sera spécial de me rendre aux Jeux olympiques en tant que championne du monde !"

Et maintenant ? Roubaix et les JO dans le viseur

Lotte Kopecky va rentrer mardi, en Belgique. Et prendre un peu de temps pour récupérer. Son retour en compétition est prévu pour le mois de septembre. “J’espère que je vais profiter de ce maillot de championne du monde”, termine celle qui ne portera donc pas beaucoup sa tunique de championne de Belgique. Dans son année de rêve, avec son deuxième succès au Tour des Flandres, son premier au Nieuwsblad, ses trois maillots arc-en-ciel, sa victoire d’étape au Tour de France (avec sa 2e place au classement final et le maillot vert), qu’a-t-elle encore dans le viseur ? Indiscutablement Paris-Roubaix. Et les Jeux olympiques de Paris. “Ce sera spécial de m’y aligner en tant que championne du monde.”