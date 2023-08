La directrice générale de l’UCI, officialise quasiment le championnat du monde 2030 à Bruxelles : “Plus de 50 % de chances que ça soit le cas”

Quel bilan faites-vous de ce Super Mondial au mois d’août, qui avait notamment la particularité d’avoir la course en ligne hommes avant la course en lignes femmes ?

”C’était voulu d’avoir la course homme avant. On a eu une discussion avec le comité d’organisation écossais pour faire de ce championnat qui regroupe 13 disciplines un évènement exceptionnel. L’idée était d’utiliser les disciplines phares que sont la route et la piste pour apporter plus d’attention à des disciplines moins connues du grand public. La course des hommes élites était un teaser pour avoir de l’audience et continuer sur cette lancée lors du reste des Mondiaux. Il ne faut pas non plus perdre à l’esprit que nous avons des champions et des championnes, comme van der Poel, Pidcock ou Kopecky, qui concourent dans différentes disciplines. Il fallait aussi leur permettre de le faire, d’où la création de ce calendrier unique.”

Clôturer les Mondiaux avec la course des femmes élites n’était pas innocent.

”En effet, c’était tout à fait délibéré. L’équité des genres est un domaine dans lequel on a pu travailler. C’est l’une des valeurs importantes pour le comité d’organisation écossais. Terminer par la course dames, c’est lancer un signal fort. C’est le dernier grand moment de ces Mondiaux et cela permet de donner encore plus d’exposition à cette course.”

En termes d’assistance, ces premiers Super Mondiaux sont-ils une réussite populaire ?

”J’ai eu beaucoup de retours de gens que me disent que c’était super. En télévision, j’ai des amis qui ont pris du plaisir à basculer d’une discipline à l’autre et à découvrir de nouveaux sports, comme le BMX. Cela permet d’ouvrir notre sport au grand public. Nombreux sont ceux qui ne savaient pas que l’indoor cycling ou le BMX freestyle existait. Et quand je vois le nombre de gens autour des routes ou dans les différents sites, je suis assez fière. J’ai vu énormément de familles ravies d’être là. Et évidemment beaucoup de Belges, comme toujours. La Belgique a une grande histoire d’amour avec le vélo et vos supporters répondent toujours présents. Le Gran Fondo, destiné aux amateurs, a également connu un beau succès, chez les participants mais aussi chez les spectateurs. Et que dire de cette course élites hommes exceptionnelles. On a même dû fermer Georges Square tellement il y avait du monde sur le site d’arrivée. C’était digne des grandes étapes du Tour de France. Donc oui, la fête populaire a été belle.”

Ces Super Mondiaux, mis en place pour la première fois, ont-ils vocation à devenir systématiques ?

”Notre volonté depuis le départ, c’est d’avoir ce format tous les quatre ans. Il faut que cela reste exceptionnel, l’année qui précède les Jeux olympiques. Cette année, le mois d’août a été choisi car ce sont les vacances, non seulement en Écosse mais dans plusieurs endroits dans le monde. Le but était évidemment d’attirer un maximum de public. Cette première édition comportait pas mal de tests et tout ne sera pas retenu. Je peux par exemple déjà vous annoncer que pour 2027, en Haute-Savoie, les compétitions auront lieu fin septembre. Le déroule des compétitions sera également différent. On en a discuté avec le comité d’organisation français, qui aimerait finir avec la course des élites hommes, le dernier dimanche. Avec la côte de Domancy, pour le clin d’œil historique avec le championnat du monde 1980 remporté par Bernard Hinault.”

"On pourrait ajouter le cyclo-cross à la liste des disciplines pour 2027."

De nouvelles disciplines sont-elles prévues ?

”Oui, il y en aura six de plus (le gravel, la piste juniors, l’enduro, le cyclisme e-sport, le polo-vélo et le pump track). Cela augmentera le nombre de disciplines à 19 mais ce n’est pas un chiffre rond donc il n’est pas non plus exclu que d’autres disciplines soient annoncées d’ici là. On sait que David Lappartient a 100 idées à la minute et que rien n’est donc figé.”

Le cyclo-cross, par exemple, pourrait être ajouté au programme d’ici là ?

”On part du principe que c’est un sport d’hiver. Mais fin septembre, on se rapprochera de la saison de l’ouverture de la saison de cyclo-cross. On est donc ouvert à une intégration. On est en constance innovation et rien n’est figé. On a une excellente relation avec la Haute-Savoie. On en discutera encore.”

"Les Belges étaient les fans les plus nombreux à Glasgow."

Bruxelles est candidat pour accueillir le championnat du monde en 2030. Qu’en est-il de cette candidature ?

”Je sais que votre pays fête les 200 ans de son indépendance. C’est évidemment une très belle candidature, qui se concrétise de plus en pus. Le succès des Mondiaux à Louvain en 2021 était énorme. On sait qu’en termes d’organisation et de fête populaire, tout sera parfait. Je vous confirme qu’on risque donc bien d’aller en Belgique en 2030. Il y a plus de 50 % de chances que cela se fasse.”