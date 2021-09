L’avant-dernière étape de cette 76e Vuelta a tenu toutes ses promesses. Ses cinq ascensions répertoriées dans les cent derniers kilomètres reliant Mos. Castro de Herville et les 4200 mètres de dénivelé ont suffi à dynamiter la course. Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) a particulièrement souffert alors que Miguel Angel Lopez (Movistar) a littéralement sombré et finalement abandonné à la veille de l’arrivée à Saint-Jacques de Compostelle.