Le Français est en fin de contrat chez AG2R La Mondiale qu'il pourrait quitter en fin de saison.

Alors qu'elle avait annoncé la prolongation du contrat de Oliver Naesen (jusqu'en 2023) et Alexis Vuillermoz (jusqu'en 2021) ces derniers jours, AG2R La Mondiale pourrait perdre son grand leader Romain Bardet la saison prochaine. Le Français, en fin de contrat avec les Terre et Ciel aurait reçu une proposition de la part de l'équipe Sunweb selon nos confrères du Telegraaf.

L'équipe allemande, qui compte dans ses rangs nos compatriotes Tiesj Benoot et Ilan Van Wilder serait intéressée par le profil de Bardet, qui est monté à deux reprises sur le podium du Tour de France (2e en 2016 et 3e en 2017) pour remplacer son ancien leader sur les grands tours, Tom Dumoulin, parti l'hiver dernier chez Jumbo-Visma.

Le manager de Sunweb, Iwan Spekenbrink reste malgré tout prudent car le transfert n'est pas encore tout à fait réglé : "Si la saison reprend, alors les négociations en vue du recrutement de nouveaux coureurs va également reprendre", a-t-il expliqué au Telegraaf.

L'agent de Romain Bardet, le Finlandais Joona Laukka a lui confié que son poulain est bel et bien sur le point de changer d'équipe : "Mais rien n'est encore signé, que ce soit avec Sunweb ou avec une autre formation. Il est assez simple de lister les équipes dans lesquelles Romain pourrait se rendre : se sont des équipes avec une forte éthique, même si on ne peut jamais être certain de la propreté de tous les coureurs", a-t-il ajouté.

Romain Bardet, qui aurait également reçu des propositions de Trek-Segafredo et Mitchelton-Scott, devrait donc quitter AG2R La Mondiale, équipe avec laquelle il évolue depuis ses débuts professionnels en 2012. Son départ constituerait un coup dur pour la formation de Vincent Lavenu, qui devra lui trouver un successeur, que ce soit au sein de sa propre formation (Pierre Latour, Aurélien Paret-Peintre,...) ou en signant un autre leader pour les grands tours.