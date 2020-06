La formation cycliste WorldTour Mitchelton-Scott a annoncé vendredi matin son changement de nom.

La structure australienne s'appelle désormais Team Manuela Fundación, et ce dès la reprise des compétitions en 2020. Les coureurs de l'équipe arboreront également de nouvelles couleurs, le traditionnel maillot noir et jaune ayant fait place à un autre, teinté de rose et de bleu foncé.

L'équipe, en difficultés financières en raison de la pandémie de Covid-19, a signé un "accord de longue durée" avec son nouveau sponsor titre.

L'objectif de la Fondation Manuela est "d'aider à la création d'un monde plus solidaire". Basée à Grenade, en Andalousie, elle est dirigée par M. Francisco Huertas et son épouse Mme Maria Angustias González et toutes ses activités sont soutenues par ses propres fonds. Elle sera officiellement lancée le 4 octobre et entamera un programme social en Espagne.

"Après une période incertaine ces derniers mois, nous sommes ravis d'avoir le soutien de M. Francisco Huertas et de la Manuela Fundación pour assurer notre avenir en 2021 et au-delà", a déclaré Gerry Ryan, propriétaire de l'équipe GreenEDGE Cycling.

Érigée en 2012, la structure australienne s'est successivement appelée GreenEDGE (2012), Orica-GreenEDGE (2012-2016), Orica-BikeExchange (2016), Orica-Scott (2017) et Mitchelton-Scott (2018-2020). En 2018, elle a remporté le Tour d'Espagne grâce à l'Australien Simon Yates.

Aucun Belge n'est présent dans l'équipe qui compte 8 victoires depuis le début saison, arrêtée depuis mi-mars à cause de la pandémie de Covid-19. Le premier rendez-vous WorldTour est prévu le 1er août aux Strade Bianche.