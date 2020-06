Il y a une semaine, Jim Ochowicz, le manager de l’équipe CCC, confirmait que la société polonaise, en proie à de sérieuses difficultés à la suite de la pandémie de coronavirus, ne serait plus l’an prochain le sponsor principal de la formation WorldTour dont Greg Van Avermaet est le leader.

La confirmation du retrait futur de CCC a évidemment alimenté les supputations du départ vers d’autres cieux du Flandrien, qui a toutefois assuré qu’il était prêt à patienter un peu avant de se tourner vers un autre employeur.

La Gazzetta dello Sport a donné une piste d’une possible reprise de la formation d’Ochowicz, celle d’une autre équipe américaine, procontinentale celle-là, Rally Racing.

"Nous vivons des moments incertains", disait Ochowicz, "mais je suis certain qu’il y a des sociétés qui veulent investir dans le cyclisme en raison de son énorme popularité. Avec Continuum Sports (NdlR : la structure qui gère la formation de Van Avermaet), nous sommes passés d’une équipe continentale américaine en 2007 à l’une des plus grandes équipes WorldTour, et nous avons l’intention de continuer sur cette lancée avec notre nouveau sponsor."

Les deux équipes pourraient donc n’en faire plus qu’une en 2021, les pourparlers étant bien avancés, même si des points importants, comme les vélos employés (Giant pour CCC, Felt pour Rally), restent à régler. L’équipe Rally (société de santé et de bien-être numérique) existe depuis 2007 et évolue essentiellement sur le circuit nord-américain, elle compte d’ailleurs seize coureurs provenant des États-Unis et du Canada. De ses rangs sont sortis par le passé Sepp Kuss et Brandon McNulty.