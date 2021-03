Déjà deuxième la veille à Vallter 2000, Esteban Chaves a remporté l’étape-reine du Tour de Catalogne entre Ripoll et Port Ainé. Cela faisait près de deux ans et son succès dans la 19e étape du Giro que le Colombien, à la carrière faite de hauts et de bas, n’avait plus gagné une course.

"J’étais 9e du classement, je n’avais rien à perdre ", expliqua Chaves, parti à 7 km du sommet de la dernière montée...