Elle a beau avoir été bouclée il y a des semaines, on a beau l’avoir entre nos mains, la liste des partantes pour le Mondial de l’effort en solitaire paraît incomplète.

Chloé Dygert n’a pas gagné son contre-la-montre, elle qui en est spécialiste. On a pourtant cru qu’elle était de retour cet été, avec un titre national face à l’horloge et une médaille olympique sur piste. Mais celle qui est tombée lors des derniers Mondiaux a dû "appeler au time out", comme nous décrit Jim Miller, son entraîneur en équipe nationale.

Coup d’œil sur une année entre doutes et espoirs.