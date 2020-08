Coup de tonnerre pour Ineo et Chris Froome ! Le Britannique ne fera pas partie de l'équipe pour la Grande Boucle. C'est ce qu'a annoncé Dave Brailsford, le manager de l'équipe, dans un communiqué: "Chris est une légende de notre sport, un vrai champion qui a fait preuve d'un courage et d'une détermination incroyables pour revenir de sa chute l'an dernier. Nous voulons le soutenir pour concourir pour un autre titre du Grand Tour et la Vuelta lui donne un peu plus de temps pour continuer sa progression vers le plus haut niveau."



Le Britannique a déjà gagné 4 Tours de France dans sa carrière et ne pourra donc pas tenter d'égaler Merckx, Anquetil, Hinault et Indurain cette année.

Ce n'est pas le seul ancien gagnant à ne pas participer au Tour. Geraint Thomas aussi est absent de la liste. "Geraint visera le Giro et saisira l'opportunité de doubler sa victoire sur le Tour de France avec un autre titre du Grand Tour, dans le but d'être le premier Gallois à le remporter", a expliqué Brailsford.

Vainqueur l'an dernier, Egan Bernal va lui défendre son titre. "Egan visera à nouveau le maillot jaune en France et nous sommes très heureux de donner au vainqueur du Giro de l’année dernière, Richard Carapaz, ses débuts dans le Tour" estime le manager de l'équipe Ineos dans le communiqué.



Voici les 8 coureurs sélectionnés pour le Tour de France:

Andrey Amador

Egan Bernal

Richard Carapaz

Jonathan Castroviejo

Michal Kwiatkowski

Luke Rowe

Pavel Sivakov

Dylan van Baarle