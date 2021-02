Christopher Froome continue de rêver qu'il peut égaler Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault et Miguel Indurain et remporter une cinquième fois le Tour de France. Et ce malgré sa très lourde chute lors du Critérium du Dauphiné 2019 dont il ne s'est pour le moment jamais remis. S'il n'a pas joué la gagne lors des deux arrivées au sommet de ce Tour des Émirats arabes unis, le Britannique a réussi à s'accrocher plus longtemps dans les cols. Un progrès certes léger mais positif quand on voit d'où il vient.