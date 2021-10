22e de la 4e étape de l'UAE Tour en début de saison et 23e du Tour de Slovaquie en septembre dernier : voici les "meilleurs" résultats de Christopher Froome au cours de la saison 2021. Malgré un salaire mirobolant, le Britannique joue le plus souvent le rôle d'équipier dans sa formation Israel Start-Up Nation. De quoi remettre en question les deux années de contrat qu'il lui reste au sein de l'équipe israélienne ? Nullement selon l'intéressé qui espère toujours revenir à un niveau qui lui permette d'être compétitif. "Le fait que Nibali et Valverde gagnent encore des courses me donnent de la motivation", a-t-il expliqué au journal italien La Republicca, "Ils sont respectivement un et cinq ans plus âgés que moi."

L'ancien vainqueur de la Grande Boucle sait qu'il ne pourra sans doute plus jamais jouer la gagne sur les grands tours est sous le charme de Tadej Pogacar, le nouveau patron du Tour du France : "On dirait qu'il ne ressent pas la pression, ce dont moi je souffrais", a déclaré Froome qui estime que le Slovène peut marquer l'histoire du cyclisme, "il pourrait bien être celui qui va un jour remporter le Giro et le Tour la même année. Je n'y suis pas arrivé."