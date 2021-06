C’est tout un symbole. Chris Froome avait fait ses premiers pas sur le Tour de France en Bretagne, à Brest, en 2008. Et c’est dans la même ville bretonne qu’il retrouve la Grande Boucle cet été, après deux ans d’absence. Après deux années de galère, avec sa grave chute subie lors de son échauffement avant le contre-la-montre du Critérium du Dauphiné. "Je suis très heureux d’être de retour sur le Tour de France et je me retrouve dans le même état d’esprit que lorsque j’étais néopro, dans cette même ville de Brest", a-t-il déclaré ce mercredi, lors d’une vidéo-conférence de presse.