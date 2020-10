Chris Froome, le début de la fin ? Cyclisme Nicolas Christiaens © Belga

Le Britannique n'a jamais pu atteindre ni même approcher son meilleur niveau cette année.



Le détail ne trompe pas. Lorsqu'on fait une recherche "Christopher Froome" dans nos banques de données pour trouver une photo qui illustrera cet article, la plus récente date du mois de février. Le quadruple vainqueur du Tour en est pourtant à 29 jours de course depuis la reprise post-confinement mais il ne s'est pas plus illustré sur cette Vuelta que sur Tirreno-Adriatico ou au Critérium du Dauphiné. On l'a même vu abandonner Liège-Bastogne-Liège alors que son directeur sportif Brett Lancaster l'avait annoncé "dans une forme exceptionnelle" la veille de la Doyenne. Comme si un stage en altitude placé entre Tirreno-Adriatico et la classique ardennaise allait suffire à ramener à la vie ce grand champion devenu porteur d'eau depuis sa grave chute en juin 2019, lors de la reconnaissance du contre-la-montre du Critérium du Dauphiné.



(...)