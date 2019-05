Ce mardi, Christian Prudhomme accordait un entretien exclusif à la DH et Les Sports +. L'occasion pour lui de se remémorer aux bons souvenirs et de saluer l'immense Eddy Merckx.

Le directeur du Tour de France était de passage en Belgique et dans les bureaux de la DH ce mardi midi pour répondre aux questions des internautes.

Si Christian Prudhomme est tombé très jeune amoureux du Tour de France, Eddy Merckx n'y est pas étranger: "J'ai des souvenirs d'enfance. j'ai été nourri grâce à mon père et à mon frère au Tour de France à travers la radio avec Luc Varenne notamment. C'est ça qui a fait naître en moi la passion du vélo. J'ai commencé à suivre le Tour à partir de 69 et là, qui a gagné ? C'est évidemment Eddy. De là, il y a une espèce de musique, un mythe, un rêve".

Depuis lors, le directeur n'a plus lâché le Tour et y a vu courir les plus grands cyclistes: "Il y a ces champions, ces exploits, ces géants-là. Les champions de notre enfance sont les champions de notre vie", explique-t-il.

"E-ddy, E-ddy, E-ddy"

Des souvenirs avec son champion Eddy, il en a un bien particulier en tête: "La dernière fois que nous sommes venus à Bruxelles en 2010, Eddy était avec moi dans la voiture pour le départ de l'étape. Il y avait peut être dix kilomètres de fictif. Et je demande à Eddy de sortir par le toit ouvrant. Les gens scandaient son prénom. À gauche "É" et la droite répondait "Di", E-ddy, E-ddy, E-ddy...", lance-t-il en balançant ses bras de la gauche vers la droite avant de reprendre: "Ça a duré une demi-heure. C'était incroyable. Cinquante ans après avoir gagné son premier tour, Eddy a encore cette image là. Les gens l'aiment. Préparez-vous à venir faire E-ddy,E-ddy", sourit l'organisateur avant de poursuivre: "Il y a des références à Eddy partout autour du Tour".