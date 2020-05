Christian Prudhomme n'invitera pas d'autre équipe sur le Tour: Van der Poel risque de devoir attendre... 2022 ! © Belga Cyclisme N. Ch.

Alors que le nouveau calendrier World Tour est connu, Christian Prudhomme a apporté des précisions concernant les grands tours. Et pour le patron du Tour de France, il n'a jamais été question d'augmenter le nombre d'équipes présentes au départ. L'association internationale des groupes cyclistes professionnels et le syndicat des coureurs avaient pourtant fait la demande de passer de 22 à 24 équipes sur les grands tours. Mais, interrogé par L'Equipe, Christian Prudhomme s'est montré ferme sur le sujet: "Il n'en n'a jamais été question, je n'ai jamais entendu ça lors d'une réunion".



Privé de JO en 2020, Mathieu Van der Poel souhaitait pourtant découvrir le Tour de France cette année. D'autant plus qu'il ne pourra pas le faire en 2021 puisqu'il devrait se concentrer sur les JO... mais la porte semble définitivement fermée pour Alpecin-Fenix: "J'espère bien que les 22 équipes seront au départ. Si d'aventure il en manque une parce que la boîte a mis la clé sous la porte, eh bien il en manquera une !"



En même temps que ceux de MvdP, ce sont les derniers espoirs d'autres équipes, comme Circus-Wanty, qui s'envolent.