Amoureux d’une ville de Liège dont il a d’ailleurs été fait citoyen d’honneur en 2019, Christian Prudhomme a dû faire l’impasse sur son traditionnel premier déplacement de l’année en Cité ardente. Crise sanitaire oblige, c’est par le biais des réseaux sociaux qu’a eu lieu vendredi la présentation de la Flèche wallonne et de Liège-Bastogne-Liège plutôt que sous les moulures du palais des princes-évêques. Un contexte avec lequel le directeur du Tour de France compose patiemment dans l’attente fébrile d’un retour à la "vie d’avant", celle que cet homme de contact aime tant. Mais comme la pandémie nous a appris à faire tomber l’obstacle de la distance, c’est par téléphone que le patron de la plus grande course du monde a accepté de préfacer une saison 2021 d’ores et déjà singulière.

Christian, plusieurs bonnes nouvelles nous sont venues de France ces derniers jours. La première, c’est que le calendrier des épreuves hexagonales résiste dans un mois de février dépeuplé par les annulations d’épreuves aux quatre coins du monde…

"Cela a été une belle satisfaction de voir le GP de la Marseille s’élancer le week-end dernier et marquer, d’une manière plus surprenante, le grand départ de la saison mondiale. Constater que l’Étoile de Bessèges se tient actuellement et que, plus tard, des courses comme la Drôme Classic résisteront constitue des signaux très positifs."

(...)