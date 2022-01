Christian Prudhomme se félicite de ce que la Flèche wallonne et la Doyenne vont réunir au printemps les meilleurs coureurs du monde.

Christian Prudhomme a officialisé les parcours et équipes engagées des quatre classiques ardennaises. Les épreuves féminines et masculines de la Flèche wallonne et de Liège-Bastogne-Liège auront lieu respectivement le mercredi 20 et le dimanche 24 avril. Le patron d’ASO et du Tour de France nous l’a confié : il se réjouit d’être dans trois mois.