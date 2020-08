L’heure de la reprise a sonné pour les courses cyclistes en Belgique. À l’exception du Tour du Brabant Flamand, disputé la semaine dernière mais qui est une épreuve nationale et non enregistrée à l’UCI, c’est bien ce week-end que les coureurs vont pouvoir enfiler à nouveau un dossard dans notre pays. Tout d’abord sur ‘à travers le Hageland’ samedi et dès le lendemain sur le Tour de Wallonie qui se dispute jusqu’à mercredi.