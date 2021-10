Si l’excellent état de forme qui l’a porté le week-end dernier à la sixième place d’un Paris-Roubaix dantesque en fera l’un des favoris légitimes à la victoire ce dimanche sur l’avenue de Grammont, des raisons plus affectives et émotionnelles participeront également à rendre ce Paris-Tours très particulier pour Christophe Laporte. Après huit saisons au sein de l’équipe Cofidis avec qui il était passé pro en 2014, le Varois s’apprête en effet à changer d’employeur la saison prochaine et disputera donc sa toute dernière sous le maillot de la formation nordiste dans le Loir-et-Cher.



(...)