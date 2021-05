Christophe Laporte (Cofidis) a conservé les lauriers du Circuit de Wallonie (1.1) dans le camp français en succédant, jeudi à Mont-sur-Marchienne, à son compatriote Thomas Boudat, qui s'était imposé en 2019 dans l'épreuve hennuyère de la Bingoal Cycling Cup. Le peloton du Circuit de Wallonie 2021 a bravé le froid et la pluie qui ont pesé sur la course pendant les deux premières heures en adoptant un tempo élevé, ce qui a fait avorter toutes les tentatives d'échappée. Cinq coureurs, Théo Delacroix (Intermarché-Wanty-Gobert), Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix), Maxime De Poorter (Tarteletto-Isorex), Yves Coolen (Beat Cycling) et Lorenzo Germani (Groupama-FdJ), sont ensuite parvenus à s'extraire, sous bonne garde du peloton, après 80 kilomètres de course, à l'approche de la région des Lacs de l'Eau d'Heure.

Un groupe de 14 coureurs, dont Oliver Naesen, Pieter Van Speybrouck, Florian Vermeersch, Tim Wellens, Sylvain Moniquet, Jelle Wallays et Christophe Laporte, a pris le relais à l'avant de la course à 60 kilomètres de l'arrivée. Trois coureurs, les Belges Sylvain Moniquet (Lotto-Soudal) et Henri Vandenabeele (Team DSM Dvpt) et le Français Hugo Page (Groupama-FdJ), se sont extraits à 45 kilomètres du but; alors qu'un regroupement général allait s'opérer. Le peloton, très attentif depuis le début de la course, n'a laissé que peu de liberté aux 3 fuyards dont l'avantage n'a jamais atteint la minute. L'échappée, qui avait perdu Moniquet à 18 kilomètres de l'arrivée, a été réintégrée par le peloton à l'entrée du dernier circuit local de 10,8 kilomètres.

Le peloton est resté groupé jusqu'au bout et s'est disputé la victoire au sprint dont est sorti vainqueur le Français Christophe Laporte (Cofidis) devant compatriote Marc Sarreau (AG2R Citroen) et le jeune Néo-Zélandais Laurence Pithie (Groupama-FdJ Cont.)

Christophe Laporte a signé au Circuit de Wallonie son 2e succès de la saison après sa victoire dans la 1re étape de l'Etoile de Bessèges début février. Il a succédé au Français Thomas Boudat, qui avait remporté l'édition 2019 du Circuit de Wallonie, dont l'édition 2020 avait été annulée en raison des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire.